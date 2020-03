GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Fevereiro de 2020

SÃO PAULO, 6 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de fevereiro de 2020. As comparações referem-se ao mesmo período de 2019.

A disciplina de capacidade da GOL, frota com único tipo de aeronave, gerenciamento dinâmico do yield, e liderança do mercado corporativo produziram um crescimento na receita unitária em fevereiro, mês que marca o fim da temporada de verão no Brasil. Os yields nos voos domésticos, responsáveis por 93% do total de assentos da Companhia, tiveram aumento de aproximadamente 7% em fevereiro de 2020. Nesse mês, a GOL também aumentou sua liderança nas rotas regionais no Brasil, com crescimento de 29% nos ASK e taxa de ocupação de 82%. Os yields nos voos internacionais, responsáveis por 7% do total de assentos da Companhia, não cresceram devido à valorização do dólar americano. O negócio de cargas da Companhia, GOLLOG, alcançou 7,8 toneladas de carga transportada, ao mesmo tempo em que a tarifa média por kg cresceu 17%.

Destaques



| A oferta total (ASK) da GOL aumentou em 7,7%. O total de assentos cresceu em 8,9% e o número de decolagens evoluiu 10,6%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 7,2% e a taxa de ocupação foi 80,7%.







| No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL aumentou 9,9% e a demanda (RPK) cresceu em 9,1%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 81,8%. O volume de decolagens aumentou 10,4% e o total de assentos cresceu 8,7%.







| No mercado internacional, a oferta (ASK) e demanda (RPK) da GOL reduziram 3,2% e 3,3%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 74,3%.



Resultado Tráfego Mensal(1) Resultado Tráfego Acumulado(1) Resultado Tráfego UDM(1) Dados operacionais* Fev/20 Fev/19 % Var. 2M20 2M19 % Var. Fev/20

UDM Fev/19

UDM % Var. GOL Total















Decolagens 21.277 19.231 10,6% 47.169 43.700 7,9% 262.846 249.554 5,3% Assentos (milhares) 3.663 3.365 8,9% 8.140 7.638 6,6% 46.075 43.203 6,6% ASK (milhões) 4.213 3.912 7,7% 9.387 9.081 3,4% 51.371 48.500 5,9% RPK (milhões) 3.400 3.172 7,2% 7.742 7.488 3,4% 42.116 38.896 8,3% Taxa de Ocupação 80,7% 81,1% -0,4 p.p 82,5% 82,5% 0,0 p.p 82,0% 80,2% 1,8 p.p Pax transportados (milhares) 2.894 2.660 8,8% 6.569 6.138 7,0% 36.866 33.802 9,1% GOL Doméstico

















Decolagens 19.734 17.881 10,4% 43.806 40.708 7,6% 245.458 235.450 4,3% Assentos (milhares) 3.400 3.129 8,7% 7.565 7.123 6,2% 43.073 40.708 5,8% ASK (milhões) 3.580 3.258 9,9% 7.995 7.669 4,3% 44.264 42.611 3,9% RPK (milhões) 2.929 2.685 9,1% 6.698 6.415 4,4% 36.704 34.578 6,1% Taxa de Ocupação 81,8% 82,4% -0,6 p.p 83,8% 83,7% 0,1 p.p 82,9% 81,1% 1,8 p.p Pax transportados (milhares) 2.698 2.478 8,9% 6.138 5.744 6,9% 34.719 31.981 8,6% GOL Internacional















Decolagens 1.543 1.350 14,3% 3.363 2.992 12,4% 17.388 14.104 23,3% Assentos (milhares) 263 236 11,5% 575 516 11,5% 3.003 2.495 20,4% ASK (milhões) 633 654 -3,2% 1.392 1.412 -1,4% 7.107 5.889 20,7% RPK (milhões) 470 486 -3,3% 1.044 1.072 -2,7% 5.412 4.318 25,3% Taxa de Ocupação 74,3% 74,3% 0,0 p.p 75,0% 75,9% -1,0 p.p 76,2% 73,3% 2,8 p.p Pax transportados (milhares) 196 182 7,7% 430 395 9,1% 2.146 1.821 17,9% Pontualidade 90,2% 87,4% 2,8 p.p 91,1% 86,1% 5,1 p.p 90,3% 90,7% -0,4 p.p Regularidade 98,9% 97,9% 1,0 p.p 99,2% 86,1% 13,2 p.p 98,1% 98,5% -0,3 p.p Ton. Transportada 7,8 7,8 0,1% 14,8 14,8 0,0% 99,8 108,1 -7,7% *Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. (1) Números prévios

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes cerca de 745 voos diários para 77 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 137 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri

GOL Relações com Investidores

[email protected]

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.