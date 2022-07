GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Junho de 2022

SÃO PAULO, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Junho de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.

Destaques:

A oferta total (ASK) da GOL aumentou em 68,6%. O total de assentos cresceu em 74,1% e o número de decolagens evoluiu 79,6%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 54% e a taxa de ocupação foi 76,7%.

No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL aumentou 55,9% e a demanda (RPK) cresceu em 40,6%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 75,7%. O volume de decolagens aumentou 73,9% e o total de assentos cresceu 68,6%.

No mercado internacional, a oferta (ASK) foi de 223 milhões, a demanda (RPK) da GOL foi 198 milhões e a taxa de ocupação foi 88,6%.

Resultados Prévios de Tráfego – Junho/22:



Resultado Tráfego Mensal (1) Resultado Tráfego Trimestral (1) Resultado Tráfego UDM (1)

Dados operacionais* Jun/22 Jun/21 % Var. 6M22 6M21 % Var. Jun22 UDM Jun/21 UDM % Var.

GOL Total





















Decolagens 14.812 8.246 79,6 % 94.328 52.559 79,5 % 175.906 108.985 61,4 %

Assentos (milhares) 2.569 1.475 74,1 % 16.451 9.249 77,9 % 30.720 19.134 60,6 %

ASK (milhões) 2.960 1.756 68,6 % 19.106 11.033 73,2 % 35.089 22.723 54,4 %

RPK (milhões) 2.269 1.473 54,0 % 15.150 9.023 67,9 % 28.270 18.429 53,4 %

Taxa de Ocupação 76,7 % 83,9 % -7,2 p.p 79,3 % 81,8 % -2,5 p.p 80,6 % 81,1 % -0,5 p.p

Pax transportados (milhares) 1.877 1.210 55,2 % 12.608 7.425 69,8 % 23.998 15.228 57,6 %

GOL Doméstico



















Decolagens 14.337 8.246 73,9 % 92.238 52.559 75,5 % 173.511 108.985 59,2 %

Assentos (milhares) 2.488 1.475 68,6 % 16.092 9.249 74,0 % 30.310 19.134 58,4 %

ASK (milhões) 2.737 1.756 55,9 % 18.198 11.033 64,9 % 34.055 22.723 49,9 %

RPK (milhões) 2.071 1.473 40,6 % 14.387 9.023 59,4 % 27.413 18.429 48,7 %

Taxa de Ocupação 75,7 % 83,9 % -8,2 p.p 79,1 % 81,8 % -2,7 p.p 80,5 % 81,1 % -0,6 p.p

Pax transportados (milhares) 1.806 1.210 49,3 % 12.307 7.425 65,8 % 23.660 15.228 55,4 %

GOL Internacional



















Decolagens 475 0 N.A 2.090 0 N.A 2.395 0 N.A

Assentos (milhares) 81 0 N.A 359 0 N.A 410 0 N.A

ASK (milhões) 223 0 N.A 908 0 N.A 1.034 0 N.A

RPK (milhões) 198 0 N.A 763 0 N.A 857 0 N.A

Taxa de Ocupação 88,6 % 0 N.A 84,0 % 0 N.A 82,9 % 0 N.A

Pax transportados (milhares) 71 0 N.A 301 0 N.A 339 0 N.A

Pontualidade 95,2 % 96,4 % -1,1 p.p 93,8 % 96,3 % -2,5 p.p 92,6 % 95,7 % -3,0 p.p

Regularidade 99,1 % 99,2 % -0,1 p.p 99,5 % 99,0 % 0,6 p.p 99,4 % 98,5 % 0,9 p.p

Ton. Transportada (milhares) 5,7 3,2 77,8 % 31,3 18,6 68,6 % 55,0 36,0 52,9 %

*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.

(1) Números prévios

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior e mantem uma parceria com Mercado Livre. A Companhia conta com uma equipe de 14.000 profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

