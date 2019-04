GOL divulga os resultados prévios de tráfego do mês de Março de 2019

SÃO PAULO, 4 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Março de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.

Destaques

No mercado doméstico, a oferta (ASK) aumentou em 1,8% e a demanda (RPK) da GOL aumentou em 3,2%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 79,8%, um aumento de 1,1 p.p. em relação a Março de 2018. O volume de decolagens reduziu 1,5% e o total de assentos aumentou 2,9%, em relação a Março de 2018.

A oferta (ASK) e demanda (RPK) da GOL no mercado internacional aumentaram 24,3% e 20,5%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 75,9%, redução de 2,4 p.p. em relação a Março de 2018.

A oferta total (ASK) da GOL aumentou em 4,7% devido ao aumento de 3,0% no total de assentos e da redução das decolagens em 1,2%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 5,5% em relação a Março de 2018 e a taxa de ocupação consolidada atingiu 79,2%.



Resultado Tráfego Mensal (¹) Resultado Tráfego Trimestral (¹) Dados operacionais* Mar/19 Mar/18 % Var. 1T19 1T18 % Var. GOL Total











Decolagens 20.077 20.317 -1,2% 63.789 64.449 -1,0% Assentos (milhares) 3.510 3.409 3,0% 11.151 10.800 3,2% ASK (milhões) 3.959 3.782 4,7% 13.040 12.421 5,0% RPK (milhões) 3.136 2.974 5,5% 10.624 10.001 6,2% Taxa de Ocupação 79,2% 78,6% 0,6 p.p 81,5% 80,5% 1,0 p.p Pax transportados (milhares) 2.734 2.569 6,4% 8.872 8.315 6,7% GOL Doméstico











Decolagens 18.696 18.990 -1,5% 59.411 60.110 -1,2% Assentos (milhares) 3.268 3.175 2,9% 10.392 10.035 3,6% ASK (milhões) 3.352 3.294 1,8% 11.022 10.780 2,2% RPK (milhões) 2.675 2.591 3,2% 9.091 8.704 4,4% Taxa de Ocupação 79,8% 78,7% 1,1 p.p 82,5% 80,7% 1,8 p.p Pax transportados (milhares) 2.545 2.387 6,6% 8.289 7.715 7,4% GOL Internacional











Decolagens 1.381 1.327 4,1% 4.378 4.339 0,9% Assentos (milhares) 242 234 3,5% 759 765 -0,8% ASK (milhões) 607 488 24,3% 2.019 1.641 23,0% RPK (milhões) 461 382 20,5% 1.533 1.296 18,3% Taxa de Ocupação 75,9% 78,3% -2,4 p.p 75,9% 79,0% -3,1 p.p Pax transportados (milhares) 189 182 3,8% 583 600 -2,8% Pontualidade 89,5% 95,1% -5,6 p.p 87,1% 93,9% -6,8 p.p Regularidade 97,8% 97,7% 0,1 p.p 98,2% 98,1% 0,1 p.p Ton. Transportada 8,3 9,8 -15,7% 23,1 25,7 -10,2%













*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. (1) Números prévios

GOL Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.