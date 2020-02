GOL e American Airlines anunciam acordo de codeshare

SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), e a American Airlines anunciam acordo de codeshare que oferecerá a maior quantidade de voos diários entre a América do Sul e os EUA do que qualquer outra parceria aérea.

Quando aprovado pelas autoridades no Brasil e nos EUA, o novo codeshare da GOL permitirá que seus Clientes se conectem convenientemente a mais de 30 destinos nos EUA. Os voos operarão a partir dos hubs da GOL em São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG), Brasília (BSB) e Fortaleza (FOR), e se adicionarão aos atuais voos regulares da GOL para Miami e Orlando.

"A GOL e a American Airlines são duas das principais companhias aéreas no Brasil e nos EUA, e oferecerão a melhor experiência aos Clientes, com o maior número de voos e destinos entre as Américas", disse Paulo Kakinoff, CEO da GOL. "Isso fortalecerá a presença da GOL nos mercados internacionais e acelerará nosso crescimento no longo prazo". A malha da GOL atende 88 destinos no Brasil e 16 internacionais, além de 149 destinos internacionais por meio de acordos de codeshare.

"Estamos orgulhosos de nossa forte presença na América Latina, que inclui 170 voos diários para a região, salas VIP Admirals Club e equipes próprias prestando Serviços Premium aos Clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México e Buenos Aires", disse Robert Isom, Presidente da American Airlines.

A parceria entre a GOL e a American Airlines possibilitará aos Clientes mais facilidade para comprar trechos conectados de ambas as companhias aéreas usando uma única reserva e uma emissão de bilhetes, além de check-in, embarque e verificação de bagagem integrados durante toda a viagem. Isso contemplará o programa de milhagem, permitindo o ganho e o resgate de prêmios nas duas empresas aéreas.

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de aproximadamente 16 mil profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota padronizada de 125 aeronaves Boeing 737, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

American Airlines Group

A American Airlines oferece aos clientes 6.800 voos diários para mais de 365 destinos em 61 países, a partir de seus hubs em Charlotte, Chicago, Dallas-Fort Worth, Los Angeles, Miami, Nova York, Filadélfia, Phoenix e Washington, DC. Com um propósito comum de cuidar de pessoas na jornada da vida, os 130.000 membros da equipe global da American atendem a mais de 200 milhões de clientes anualmente. Desde 2013, a American investiu mais de US$28 bilhões em seus produtos e pessoas, e atualmente opera a frota mais jovem entre os operadores de malha aérea nos EUA, equipada com o melhor Wi-Fi de alta velocidade do setor, assentos que reclinam quase 180 graus, entretenimento a bordo e tomadas de energia. A American também possui opções aprimoradas de alimentos e bebidas a bordo e em solo, nas suas salas de classe mundial: Admirals Club e Flagship. A American foi recentemente nomeada a Companhia Aérea Global de Cinco Estrelas pela Airline Passenger Experience Association e a Companhia Aérea do Ano pela Air Transport World. A American é um membro fundador da oneworld®, cujas aéreas atendem a 1.100 destinos em 180 países e territórios. As ações da American Airlines Group Inc. negociam na Nasdaq com o símbolo AAL e as ações da empresa estão incluídas no S&P 500. Saiba mais sobre o que está acontecendo na American visitando news.aa.com e conecte-se à American no Twitter @AmericanAir e em Facebook.com/AmericanAirlines.

