GOL Expande Voos com a Retomada da Demanda por Viagens Aéreas

A Companhia mantém sólida posição de liquidez, sem vencimentos significativos de dívida até 2024;

Forte disciplina na gestão da capacidade resultou em taxa de ocupação de 79%;

Voos diários triplicam para 360 no 3T20 e o Boeing 737 MAX se aproxima da aprovação

SÃO PAULO, 4 de Novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior Companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje o resultado consolidado do terceiro trimestre de 2020 (3T20) e detalhou suas iniciativas contínuas em resposta à pandemia global de COVID-19.

Todas as informações são apresentadas em Reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e também com métricas ajustadas e estão disponibilizadas para possibilitar a comparabilidade nesse trimestre de queda abrupta na demanda com o mesmo período do ano anterior. Tais indicadores ajustados excluem os gastos relacionados ao percentual da frota não operacional que a GOL manteve em solo nesse período, e estão detalhados na tabela da seção "despesas operacionais" a seguir. As comparações são em relação ao terceiro trimestre de 2019 (3T19), exceto quando especificadas de outra forma.

"Os resultados promissores do terceiro trimestre refletem o retorno dos passageiros aos céus no Brasil e a nossa confiança nos diferenciais competitivos da GOL", disse Paulo Kakinoff, Diretor-Presidente. "O número de Clientes voando conosco no terceiro trimestre triplicou em comparação ao 2T20, o que é uma recuperação notável considerando o ambiente desafiador de mercado. A GOL prontamente atendeu essa demanda por meio de seu modelo de gestão de frota altamente flexível, ao mesmo tempo em que manteve taxas de ocupação de aproximadamente 80%. Isso comprova a sustentabilidade do modelo GOL de baixo custo com frota de um único tipo de aeronave, aliado aos esforços de nossa equipe de Gestão, desde o início da crise, em preservar o caixa e proteger nosso balanço patrimonial. Acreditamos que a Companhia está agora em uma posição de mercado vantajosa, à medida em que a demanda por viagens deve se acelerar continuamente em 2020 e 2021."

A GOL manteve uma posição sólida de liquidez e encerrou o trimestre com R$2,2 bilhões em liquidez. De março a setembro, a Companhia realizou todos os ajustes necessários para atravessar este período de redução de demanda, priorizando o equilíbrio entre as entradas e saídas de seu fluxo de caixa operacional.

Desde o início da pandemia, a GOL tem trabalhado incansavelmente com todos os seus stakeholders para garantir que a Companhia mantenha uma liquidez adequada. A Companhia reequilibrou seu cronograma de amortização de dívidas, focou na manutenção dos empregos e fortaleceu a relação comercial com seus principais parceiros de negócios. Os mercados de crédito reconheceram a força e a qualidade dessa execução, aumentando os preços da dívida não garantida de longo prazo da GOL no mercado secundário em mais de 35% desde o início do 3T20.

Kakinoff acrescentou: "Temos sido diligentes com a gestão das operações e da saúde financeira da GOL durante esta crise e agradecemos aos nossos stakeholders pelo comprometimento e pelo apoio contínuo."

Com o retorno contínuo da demanda no 3T20, a GOL ampliou a oferta de voos na região Nordeste e inaugurou o hub de Salvador, garantindo assim a mais completa e abrangente malha aérea para atender a retomada das viagens a lazer. Os primeiros indicadores de busca de passagens e o aumento do nível de vendas nos grandes mercados nacionais contribuirão para a contínua ampliação do seu crescimento sustentável no mercado doméstico. A participação atual da GOL no mercado doméstico é de aproximadamente 40%, representando um aumento de dois pontos percentuais desde o início da pandemia. A liderança da GOL no mercado nacional contribuirá ainda mais para seu diferencial de desalavancagem e competitividade.

Essas iniciativas tornam a Companhia muito bem preparada para absorver o contínuo crescimento da demanda de passageiros advinda da continuada recuperação econômica brasileira que se espera para o próximo ano.

Sumário dos Resultados do 3T20

O número de Passageiro-Quilômetro Transportado Pago (RPK) diminuiu 72% comparativamente ao 3T19, totalizando 3,2 bilhões de RPKs. Entretanto, registramos um aumento de 63% em RPK de julho a setembro;

O Assento Quilômetro Ofertado (ASK) reduziu 70% em relação ao 3T19, entretanto cresceu 59% dentro do trimestre;

A GOL transportou 2,6 milhões de Clientes no trimestre, uma diminuição de 73% versus o 3T19, contudo uma evolução de mais de 300% na comparação com o 2T20. Durante o feriado de Independência, a GOL registrou 55 mil Clientes transportados em um único dia, o que representa 55% do registrado no mesmo período de 2019;

A receita líquida foi de R$975 milhões, uma queda de 74% em relação ao 3T19, porém uma expansão de 172% versus o 2T20. A receita mensal iniciou com R$240 milhões em julho e terminou com R$465 milhões em setembro, representando um crescimento de 94% dentro do 3T20. As outras receitas (principalmente cargas e fidelidade) totalizaram R$95,9 milhões, equivalente a 9,8% do total de receitas;

milhões, uma queda de 74% em relação ao 3T19, porém uma expansão de 172% versus o 2T20. A receita mensal iniciou com milhões em julho e terminou com milhões em setembro, representando um crescimento de 94% dentro do 3T20. As outras receitas (principalmente cargas e fidelidade) totalizaram milhões, equivalente a 9,8% do total de receitas; A Receita Líquida por Assento Quilômetro Ofertado (RASK) foi de 24,42 centavos (R$), redução de 12% em relação ao 3T19. A Receita de Passageiros Líquida por Assento Quilômetro Ofertado (PRASK) chegou a 22,02 centavos (R$), queda de 16% em relação ao 3T19;

O EBITDA ajustado e o EBIT ajustado foram de R$284 milhões e R$114 milhões, respectivamente, e refletem o resultado do gerenciamento racional e responsável da oferta em relação à demanda; e

milhões e milhões, respectivamente, e refletem o resultado do gerenciamento racional e responsável da oferta em relação à demanda; e O prejuízo líquido após participação de minoritários foi de R$872 milhões (excluindo variações cambiais e monetárias, perdas líquidas não recorrentes, perdas relacionadas a Exchangeable Notes e resultados não realizados de capped calls).

Acesse release de resultados, vídeos da administração, apresentação e demonstrações financeiras completas em: www.voegol.com.br/ri

Teleconferência 3T20: 4 de novembro de 2020, 13h30 (Brasil), Telefone: +55 (11) 3181-8565, Código: GOL, com transmissão via webcast (https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=0e8531b0-4fc8-41c6-8f48-5bfeafbef79c).

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

