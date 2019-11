GOL lança 'GOL Aerotech': Unidade MRO de Classe Mundial

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior Companhia aérea doméstica, anuncia hoje o lançamento da GOL Aerotech, uma nova unidade de negócios especializada em manutenção, reparos, revisões de aeronaves e componentes (MRO). A empresa passa a oferecer sua expertise, pela primeira vez, nesses serviços a companhias aéreas de todo o mundo, gerando uma nova receita para GOL.

A GOL Aerotech (https://www.golaerotech.com/) está localizada no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, Brasil, onde a GOL conduz a MRO em sua própria frota de aeronaves Boeing. A expectativa da GOL de faturamento da unidade é de R$ 140 milhões para 2020. Capital Group e Dubai Aerospace já estão entre seus primeiros Clientes.

"Nosso centro de manutenção já é reconhecido como o mais avançado da América Latina, e com o lançamento da GOL Aerotech criamos um novo diferencial competitivo. Já são 13 anos de experiência com as diversas manutenções realizadas em nossas próprias aeronaves. Amadurecemos e aprimoramos vários processos e todos os quesitos necessários para atender com excelência os Clientes da Companhia", diz Celso Ferrer, vice-presidente de Operações da GOL.

A GOL Aerotech está habilitada para realizar serviços de manutenção para empresas e companhias aéreas que possuam aeronaves da família Boeing 737 Next Generation, 737 Classic, 737 MAX e Boeing 767. Está certificada pelos órgãos reguladores nacionais e internacionais, como a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), FAA (Federal Aviation Administration, dos Estados Unidos) e EASA (European Union Aviation Safety Agency).

Até hoje, a GOL tem investido mais de R$130 milhões no seu centro de manutenção de aeronaves em Confins. Com uma área superior a 145 mil metros quadrados, a estrutura conta com três hangares (sendo dois para manutenção e um dedicado à pintura); seis oficinas para realizar reparos e revisão de rodas, freios e estruturas metálicas, além de inspeção de motores e outros. Tem capacidade para atender 80 aeronaves por ano (em média) em um total de 600 mil horas anuais. Mais de 760 colaboradores, entre engenheiros e técnicos, entregam um padrão de qualidade acima dos indicies da indústria, atingindo uma pontualidade na entrega de 98% para manutenção pesada de aeronaves.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL é uma Companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para 99 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende um número superior a 3.400 municípios brasileiros, e chega a mais de 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 125 aeronaves Boeing 737, sendo a Companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de quase 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do Cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri .

GOL Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.