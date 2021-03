GOL Mantém Posição de Liderança e Retoma Diminuição do CASK com o Retorno Operacional do 737 MAX

SÃO PAULO, 18 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior Companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje o resultado consolidado do quarto trimestre de 2020 (4T20) e do ano de 2020, detalhando também suas iniciativas contínuas em resposta à pandemia de Covid-19.

Todas as informações são apresentadas em Reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com métricas ajustadas e estão disponibilizadas para possibilitar a comparabilidade nesse trimestre com o mesmo período do ano anterior. Tais indicadores ajustados excluem os gastos relacionados ao percentual da frota não operacional que a GOL manteve em solo nesse período, e estão detalhados na tabela da seção "despesas operacionais". As comparações são em relação ao quarto trimestre de 2019 (4T19), exceto quando especificadas de outra forma.

"Após o encerramento do ano mais desafiador na história da aviação comercial, seguimos focados na gestão dos impactos da pandemia de Covid-19 no nosso negócio, com determinação, clareza e confiança," disse Paulo Kakinoff, Diretor-Presidente. "O modelo de negócios da GOL é o principal diferencial para superarmos os desafios que essa crise impõe às empresas aéreas. Nosso modelo operacional de frota com um único tipo de aeronave, menor estrutura de custos com predominância de componentes variáveis, e posição dominante nos principais hubs brasileiros de alta densidade nos permite, rapidamente, adicionar ou descontinuar rotas em resposta às oscilações de demanda, enquanto mantemos disciplina quanto a capacidade e rentabilidade. Acreditamos que as atuais condições mercadológicas, apesar de difíceis, são temporárias e que a demanda continuará a se recuperar à medida que avança a vacinação no Brasil. Reiteramos a convicção de que a GOL emergirá ainda mais forte e resiliente com a normalização dos mercados."

Em dezembro, a Companhia foi a primeira empresa aérea do mundo a retomar voos com a aeronave Boeing 737 MAX, encerrando aproximadamente 20 meses de paralisação, após a efetiva aprovação dos órgãos reguladores – FAA e ANAC – por meio de um processo rigoroso e completo de recertificação, que garante os mais altos níveis de confiabilidade e segurança operacional. Essa aeronave de última geração é um dos pilares da estratégia da GOL para fortalecer ainda mais sua sustentabilidade como negócio, por meio do aprimoramento contínuo dos indicadores ambientais, sociais e de governança. As aeronaves MAX 737 promovem uma redução de 16% nas emissões de carbono e consomem 15% menos combustível em relação ao 737 NG, além de possibilitar que a Companhia gerencie mais eficazmente sua malha aérea e voe distâncias mais longas. A GOL foi avaliada pela MSCI, em seu ESG Rating Scorecard, como uma das empresas aéreas mais sustentáveis e eficientes em carbono globalmente, atingindo índices de emissões de carbono até 20% menores que seus pares da indústria.

"A GOL reconhece a importância e a necessidade de políticas ambientais, sociais e de governança para assegurar a perpetuidade do negócio, criando valor para toda a comunidade", disse Celso Ferrer, Diretor Vice-presidente de Operações. "Implementamos uma Política de Sustentabilidade para orientar o estabelecimento de programas e estratégias ambientais, sociais e de governança em linha com o padrão do Sustainability Accounting Standards Board ("SASB") para o setor de aviação civil".

Sumário dos Resultados do 4T20

O número de Passageiro-Quilômetro Transportado Pago (RPK) reduziu 42% comparativamente ao 4T19, totalizando 6,2 bilhões. O RPK praticamente dobrou quando comparado ao 3T20;

O Assento Quilômetro Ofertado (ASK) diminuiu 42% em relação ao 4T19, porém aumentou 93% versus o 3T20;

A GOL transportou 5,2 milhões de Clientes no trimestre, um declínio de 46% versus o 4T19. Em relação ao 3T20, a Companhia registrou um aumento de 100%;

A receita líquida foi de R$1,9 bilhão, uma queda de 50% em relação ao 4T19, enquanto expandiu 94% versus o 3T20. A receita mensal foi de R$574 milhões em outubro a R$784 milhões em dezembro, um crescimento de 37% dentro do 4T20. As outras receitas (principalmente cargas e fidelidade) totalizaram R$172 milhões, equivalente a 9,1% das receitas totais. No ano de 2020 a receita líquida atingiu R$6,4 bilhões, inferior aos R$13,9 bilhões registrados em 2019;

bilhão, uma queda de 50% em relação ao 4T19, enquanto expandiu 94% versus o 3T20. A receita mensal foi de milhões em outubro a milhões em dezembro, um crescimento de 37% dentro do 4T20. As outras receitas (principalmente cargas e fidelidade) totalizaram milhões, equivalente a 9,1% das receitas totais. No ano de 2020 a receita líquida atingiu bilhões, inferior aos bilhões registrados em 2019; A Receita Líquida por Assento Quilômetro Ofertado (RASK) foi de 24,57 centavos (R$), redução de 14,4% em relação ao 4T19, e 0,6% acima do registrado no 3T20. A Receita de Passageiros Líquida por Assento Quilômetro Ofertado (PRASK) foi 22,34 centavos (R$), queda de 17% em relação ao 4T19, e crescimento de 1,5% em comparação ao 3T20;

O EBITDA ajustado e o EBIT ajustado foram de R$558,5 milhões e R$346,8 milhões, respectivamente, e refletem o resultado do nosso gerenciamento racional e responsável da oferta em relação à demanda. No ano de 2020, o EBITDA ajustado e o EBIT ajustado foram de R$2,5 bilhões e R$1,6 bilhão, respectivamente; e

milhões e milhões, respectivamente, e refletem o resultado do nosso gerenciamento racional e responsável da oferta em relação à demanda. No ano de 2020, o EBITDA ajustado e o EBIT ajustado foram de bilhões e bilhão, respectivamente; e O prejuízo líquido após participação de minoritários foi de R$862 milhões, excluindo variações cambiais e monetárias, despesas líquidas não recorrentes, ganhos relacionados a Exchangeable Notes e resultados não realizados de capped calls. No ano de 2020 o prejuízo líquido após participação de minoritários foi de R$2,3 bilhões, enquanto em 2019 a GOL obteve lucro líquido de R$0,7 bilhão.

VÍDEOS DA ADMINISTRAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO & ÍNTEGRA DO RELEASE DE RESULTADOS

