GOL sobre Parceria com Delta

SÃO PAULO, 27 de Setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) - a Delta foi uma ótima parceira da GOL e desejamos-lhes sucesso. Valorizamos nossa parceria com a Delta e estamos felizes em ver essa contínua confiança no mercado de aviação da América Latina. Não se espera que a descontinuidade desse codeshare e investimento nas ações preferenciais da GOL tenha um impacto financeiro significativo para a Companhia, pois o relacionamento atual gerou aproximadamente 0,3% da receita total da GOL. Durante o período de transição, a GOL trabalhará com a Delta para garantir uma ótima experiência aos Clientes. A GOL Linhas Aéreas é a maior Companhia aérea doméstica brasileira e espera competir e crescer nos mercados em que atua. A GOL teve um forte ano, com a receita de passageiros subindo 37,9% na comparação anual, no segundo trimestre de 2019, e está confiante sobre os resultados no final do ano.

GOL Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL transporta mais de 33 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 750 voos diários para 77 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de aproximadamente 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 18 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

