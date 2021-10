GoldConnect ganha pela segunda vez o prêmio Wholesale Innovation Disruptor of the Year no Global Carriers Awards de 2021

LONDRES, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A GoldConnect, provedora líder de conectividade por atacado na América Latina e no Caribe, ganhou novamente um dos prêmios mais prestigiados na cerimônia do Global Carrier Awards durante o Capacity Europe de 2021: Wholesale Innovation Disruptor of The Year. Este prêmio reconhece como a GoldConnect vem desafiando os padrões de negócios na América Latina e no Caribe com sua recém-lançada plataforma LatamConnect.

A plataforma LatamConnect inclui quatro módulos diferentes:

Jeremy Villalobos, COO da GoldConnect, aceita com orgulho o prêmio Wholesale Innovation Disruptor of the Year no Global Carriers Awards de 2021.

Orçamentos – os clientes podem realizar análises de viabilidade e obter preços firmes em mais de 40 milhões de edifícios on-net em toda a região.

Entrega – os clientes podem monitorar o processo de instalação em tempo real a cada etapa do processo, desde os resultados da pesquisa até a ativação do CPE e os testes finais.

Monitoramento – quando os serviços estiverem ativos, os clientes poderão visualizar o tráfego, a latência, a perda de pacotes e muitos indicadores importantes.

Identificação de problemas – permite que os clientes abram chamadas, analisem RFO e relatórios de chamadas.

Os clientes da GoldConnect também podem assinar pedidos de serviço digitalmente, conversar em tempo real com os departamentos de vendas, entregas e suporte técnico por meio de um recurso de chat embutido e pagar seus saldos de conta com criptomoeda. Em 2021, a GoldConnect se tornou a primeira operadora global a aceitar formas de pagamento em criptomoedas na América Latina e no Caribe.

A empresa também foi nomeada a "Melhor Transportadora Latam – Projeto do Ano" durante o Carrier Community Awards deste ano pelo desenvolvimento da plataforma LatamConnect.

"Inovação e revolução são componentes fundamentais em nosso DNA. Estamos honrados em ganhar este importante prêmio do setor pela segunda vez em menos de três anos. É uma conquista e motivação incríveis para nossos objetivos de longo prazo", disse Jeremy Villalobos, COO da GoldConnect. "Estamos totalmente comprometidos em continuar a revolucionar a forma de fazer negócios na América Latina, levando nossa plataforma LatamConnect a níveis ainda mais altos."

"A melhor maneira de revolucionar o seu setor é desafiar o status quo, ouvir as ideias dos membros da sua equipe, visualizar as mudanças por meio de sua criança interior e liderar o caminho para a ação", disse Justo Valladares, CEO da GoldConnect. "Estou muito orgulhoso e grato por esta distinta conquista."

Sobre a GoldConnect

A GoldConnect é uma provedora líder de telecomunicações com presença em 17 países na América Latina e no Caribe. Com mais de 20 anos de experiência em soluções de rede, a GoldConnect conta com sua premiada infraestrutura de rede para oferecer soluções de rede e serviços de Data Center para mais de 33 países. Para mais informações, acesse www.goldconnect.com .

