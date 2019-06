Golden Agri-Resources : le dernier rapport de Greenpeace ne tient pas compte des progrès réalisés dans le secteur du palmier à huile

SINGAPOUR, 17 juin 2019 /PRNewswire/ -- D'après Golden Agri-Resources (GAR), le dernier communiqué de presse de Greenpeace, publié le 11 juin 2019 et intitulé « 50 millions d'hectares détruits au mépris d'un engagement envers une déforestation zéro » ne donne pas une image exacte de la transformation en cours dans l'industrie de l'huile de palme.

Plus précisément, il semble que Greenpeace affirme à tort que GAR et d'autres négociants d'huile de palme, parmi les principaux du secteur, ne cartographient pas et ne suivent pas les fournisseurs par satellite et ne prennent pas de mesures significatives pour mettre fin à la déforestation et pour mettre en œuvre des pratiques de production plus durables.

Depuis l'introduction de la politique sociale et environnementale de GAR, en 2015, l'importance croissante de la traçabilité et de la transparence dans nos propres opérations et dans notre chaîne d'approvisionnement ont été au cœur de tous les efforts de GAR.

Cela fait quatre ans que GAR procède à une importante opération de traçabilité. Depuis 2015, l'entreprise est entièrement traçable jusqu'à l'usine et, depuis la fin de l'année 2017, elle est intégralement traçable jusqu'à la plantation (« traceable to the plantation » — TTP), dans toutes les usines appartenant à GAR.

Au-delà de nos activités directes, nous avons convaincu nos fournisseurs tiers d'adopter cet important mode de fonctionnement. Ces efforts portent leurs fruits et nous avons jusqu'à présent atteint plus de 60 pour cent de traçabilité jusqu'à la plantation pour notre chaîne d'approvisionnement de palmiers, ce qui nous maintient sur la bonne voie pour atteindre une traçabilité complète jusqu'à la plantation d'ici la fin de l'année 2020.

Ces progrès font régulièrement l'objet de rapports destinés à nos parties prenantes et les données de traçabilité de notre chaîne d'approvisionnement sont disponibles au public sur notre Tableau de bord de développement durable. Grâce à ses efforts, GAR a obtenu différentes récompenses, dont la plus récente est le prix ADB DutchCham Winsemius, pour ses chaînes de fabrication et d'approvisionnement.

GAR coopère actuellement avec ses clients en vue de mettre à l'essai des systèmes de surveillance par satellite tels que Starling, qui pourraient permettre de surveiller l'évolution du couvert forestier dans certaines zones clés. Nous soutenons également des initiatives du World Research Institute, comme l'outil GFW Pro, qui permettra aux entreprises, aux banques et aux organisations d'analyser et de gérer les risques de la déforestation au sein de leurs chaînes d'approvisionnement.

La surveillance constitue un point de départ décisif, mais la transformation de notre chaîne d'approvisionnement nous oblige à aller au-delà de la technologie et à adopter une approche d'engagement constructif, afin d'aider nos fournisseurs à devenir plus responsables, notamment en cherchant à connaître tant les causes de la déforestation que ceux qui en sont responsables. Jusqu'à présent, grâce à un engagement fort, à l'encouragement et au partage des meilleures pratiques, nous avons permis la conservation de 65 000 hectares de forêts riches en carbone (HCSA) par nos fournisseurs.

Les engagements et les interventions des différentes entreprises, parallèlement aux mesures gouvernementales, commencent à porter leurs fruits. En Indonésie, la déforestation a connu une nouvelle année de baisse significative, selon le WRI qui a fait état d'une réduction de 40 pour cent de la perte de forêts primaires en Indonésie, par rapport aux chiffres de 2002-2016, et d'une réduction de 45 pour cent dans les zones de tourbières.

En ignorant ces progrès et en suggérant que les producteurs d'huile de palme ne prennent pas sérieusement leurs responsabilités quant à la protection des forêts, mais aussi quant aux conditions de vie de leurs fournisseurs, Greenpeace entretient le récit négatif associé au secteur, ne reconnaît pas le travail mené pour mettre en œuvre le changement, au risque de saper ces efforts.

