Golden Agri-Resources nomme un nouveau directeur du développement durable et des communications

En tant que Vice-présidente principale des communications d'entreprise du groupe GAR, elle a supervisé les communications d'entreprise de l'entreprise à travers tous les canaux de communication et auprès de tous les publics. En tant que CSCO, Mme Neville sera responsable de la stratégie globale de durabilité et de communication de l'entreprise pour l'ensemble de ses activités.

Le Président-directeur général de GAR, M. Franky O. Widjaja, a déclaré : « GAR reconnaît la valeur à long terme pour l'avenir opérationnel et commercial de l'entreprise que représente le fait d'être un acteur de l'agrobusiness durable. Nous voulons que notre entreprise ait un objectif clair, qu'elle apporte une contribution positive au monde tout en fournissant de la valeur. Sur la base des progrès réalisés ces dernières années, et compte tenu de la croissance mondiale de l'entreprise, nous renouvelons notre orientation et nos efforts en matière de durabilité afin d'englober l'ensemble de notre chaîne de valeur, avec une stratégie globale. »

L'actuel Directeur général de la durabilité et de l'engagement stratégique des parties prenantes, Agus Purnomo, joue un rôle de conseiller principal auprès de l'entreprise, la représentant dans les principales plateformes multipartites et agissant comme un mentor pour les futurs talents de l'entreprise.

Réfléchissant à la contribution de M. Purnomo à l'entreprise au cours des sept dernières années, M. Widjaja a déclaré : « Pak Pungki (Agus Purnomo) a construit les bases solides du parcours de durabilité de GAR, ce qui a permis à l'entreprise d'être considérée comme l'un des principaux acteurs mondiaux de l'huile de palme responsable. Sous sa direction, nous avons fait d'énormes progrès. Je suis ravi que GAR puisse continuer à bénéficier de son expertise et de son expérience en tant que conseiller principal et mentor de la prochaine génération de talents de GAR. »

M. Widjaja a ajouté : « L'expertise et l'expérience d'Anita au sein d'organisations publiques, privées et de la société civile, ainsi que sa contribution avérée au parcours de durabilité de GAR, font d'elle la candidate idéale pour développer et diriger la prochaine phase de notre parcours. »

Anita Neville a déclaré : « Je suis honorée de me voir confier ce nouveau rôle et de poursuivre le travail établi par Pak Pungki. Je pense que le fait que nous soyons en mesure d'effectuer cette transition au sein de l'équipe actuelle de GAR témoigne de la force de cette organisation en matière de durabilité. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler encore plus étroitement avec notre personnel chargé de la durabilité, et d'examiner comment le parcours de GAR en matière de durabilité peut s'étendre pour intégrer l'ensemble de nos activités. »

Mme Neville s'est jointe à GAR il y a six ans, après avoir travaillé pendant deux décennies dans le secteur environnemental à but non lucratif auprès de diverses ONG internationales et de systèmes de normes de durabilité. Elle a travaillé dans le domaine de la durabilité et de la communication avec des rôles dans des organisations non gouvernementales, notamment WWF-UK et Rainforest Alliance. Elle est basée à Singapour, où elle vit avec son mari et ses deux fils.

Tous les changements sont effectifs au 1er novembre 2021.

À propos de Golden Agri-Resources Ltd (GAR)

GAR est l'une des principales sociétés de plantation d'huile de palme avec une superficie totale plantée de 536 877 hectares (y compris les petits exploitants de plasma) au 30 juin 2021, située en Indonésie. Elle a des opérations intégrées axées sur la production et la distribution d'un vaste portefeuille de produits à base de palme. Fondée en 1996, GAR a été cotée à la Bourse de Singapour en 1999 et sa capitalisation boursière s'élève à US$2,2 milliards au 30 juin 2021. Flambo International Limited, une société d'investissement, est actuellement le principal actionnaire de GAR, avec une participation de 50,52 %.

GAR possède plusieurs filiales, dont PT SMART Tbk, qui a été cotée à la Bourse d'Indonésie en 1992. GAR se concentre sur la production responsable d'huile de palme. En Indonésie, ses principales activités comprennent la culture et la récolte de palmiers à huile, la transformation de la grappe de fruits frais en huile de palme brute (CPO) et en palmiste, le raffinage de la CPO en produits à valeur ajoutée tels que l'huile de cuisson, la margarine, les matières grasses, le biodiesel et les produits oléochimiques, ainsi que la commercialisation des produits de palme à l'échelle mondiale. Les produits de GAR sont livrés à une clientèle diversifiée dans plus de 70 pays par le biais de son réseau de distribution mondial, avec des capacités d'expédition et de logistique, de marketing à destination, de raffinage à terre et d'opérations hors réservoir dans de nombreux pays. GAR possède également des activités complémentaires telles que des produits à base de soja en Chine, des produits à base de tournesol en Inde, ainsi que des activités sucrières.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1685723/Anita_Neville.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1685878/GAR_Agribusiness_and_Food_Logo.jpg

SOURCE Golden Agri-Resources