GOLDEN TRAIL SERIES : MADÈRE ACCUEILLE LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE TRAIL

ANNECY, France, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Après 6 manches exaltantes en Europe et aux États-Unis, les meilleurs traileurs du monde se donnent désormais rendez-vous à Madère, lors de la dernière semaine d'octobre, pour disputer la finale de la Golden Trail Series : la Madeira Ocean&Trails Stage Race.

30 élites pour un titre

GOLDEN TRAIL SERIES: MADEIRA HOSTS THE FINAL OF THE TRAIL WORLD CUP

À l'issue des six manches de la saison, les 30 premiers hommes et les 30 premières femmes du classement général vont se retrouver sur la Madeira Ocean&Trails, la grande finale de la Golden Trail Series, qui se tiendra du 26 au 31 octobre sur l'île de Madère. Une ultime épreuve, composée de 5 étapes, qui permettra à ces athlètes de cumuler, pour la dernière fois, de précieux points afin de décrocher le titre de meilleur traileur de la planète. Les parcours des étapes de cette finale ont été tracés spécifiquement pour l'occasion et emprunteront les plus beaux sentiers de l'île portugaise. Chaque jour, en plus du classement de l'étape, les coureurs pourront tenter de réaliser le meilleur temps sur des segments « montée », « descente » ou « sprint » et, à l'issue de la semaine, un classement désignera les meilleurs coureurs sur ces segments. Des primes viendront quotidiennement récompenser la performance des athlètes pour un total de 178 500 euros distribués sur l'ensemble de la finale.

Une catégorie open et des équipes nationales

La course open est ouverte à tous, en parallèle du classement dans la catégorie ÉLITES ! Les trois meilleurs hommes et femmes de chaque série nationale (GTNS) ont été invités à participer à cette finale sur la catégorie OPEN. Si les cinq premiers obtiendront des primes financières, les tops 3 hommes et femmes du classement OPEN se verront remettre un Golden Ticket qui leurs permettront d'obtenir une invitation sur trois courses de la GTWS 2023. En plus de concourir en individuel durant cette finale, ces athlètes défendront également les couleurs de leur série nationale en participant à un classement par équipe. Quelle GTNS sera alors désignée meilleure série nationale au monde ? Réponse le 30 octobre !

Suivez la finale !

Chaque soir, nous diffuserons une émission avec les meilleurs moments de l'étape du jour et des interviews exclusives des athlètes. Rendez-vous à 20h (GMT+1) après chaque étape pour ne rien manquer de cette grande finale mondiale : goldentrailseries.com/gttv/

Toutes les informations sur : https://madeiragtwsfinal.com

