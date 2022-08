GOLDEN TRAIL SERIES : LES COUREURS AFRICAINS BRILLENT SUR LES SENTIERS EUROPÉÉENS

11 AOÛT 2022, Départ 11H00, 31 KM, 2 200 M D+

SIERRE, SUISSE

ANNECY, France, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- C'est une petite révolution dans le monde du trail running ! Alors que les coureurs européens et américains semblaient dominer les courses de la Golden Trail World Series depuis des années, ce week-end, les coureurs africains ont pris le contrôle lors de la 4e étape à Sierre-Zinal en Suisse.

Les Africains étaient trop forts !

In both men and women, Kenya wins!

Alors qu'ils dominent la course sur route depuis des décennies, les coureurs africains n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer sur le trail running ; une spécialité qui demande des qualités techniques et musculaires qui ne semblaient pas totalement correspondre à leur style de course. Pourtant, lors de la 4e étape de la Golden Trail World Series en Suisse, ce sont bien les Africains qui se sont illustrés ! Vainqueurs chez les hommes comme chez les femmes, devant les meilleurs coureurs européens de la planète, ils ont surtout réussi à truster de nombreuses places d'honneur avec cinq Africains dans le top 10 hommes et quatre coureuses dans le top 10 femmes. Un résultat inédit sur une manche de coupe du monde !

Des bracelets pour une victoire

Ce résultat est très encourageant et s'inscrit dans la lignée de ce que souhaite faire la Golden Trail World Series : faire s'affronter les meilleurs athlètes du monde à chaque étape. Pas toujours simple, cependant, pour ces coureurs africains qui peinent à obtenir des visas à temps pour participer aux événements et qui doivent parfois faire preuve d'ingéniosité pour financer leurs déplacements. C'est notamment le cas d'Esther Chesang (team Sky Runners, Kenya) qui a dû vendre des bracelets pour récolter 1 400 euros afin de payer sa venue en Suisse. Cette victoire sur la Golden Trail World Series devrait lui permettre désormais, de participer à d'autres courses européennes plus facilement. D'autant que les coureurs africains ont une réelle volonté de briller sur les sentiers d'Europe. C'est notamment le cas de Mark Kangogo (team Daudin / On Running, Kenya), vainqueur chez les hommes, qui affirme s'être entraîné pendant plus de six mois spécialement pour cette manche de la GTWS.

Direction les États-Unis !

Après cette incroyable 4e étape en Suisse, il est temps pour les coureurs de prendre un petit mois de repos avant de se diriger vers les États-Unis où les attendent deux courses mythiques. La première aura lieu le 17 septembre : rendez-vous à Manitou Springs dans le Colorado pour vivre la Pikes Peak Ascent !

Résultats

Hommes

1 – MARK KANGOGO (KEN – DAUDIN / ON RUNNING): 02:27:31

2 – ANDREU BLANES (ESP – HOKA ONE ONE / CARNICAS SERRANO): 02:29:19

3 – PATRICK KIPNGENO (KEN – RUN2GETHER): 02:29:35

4 – PETRO MAMU (ERI – SCARPA): 02:30:18

5 – KILIAN JORNET (ESP – NNORMAL): 02:30:19

Femmes

1 – ESTHER CHESANG (KEN – SKY RUNNERS KENYA): 02:52:01

2 – MAUDE MATHYS (SUI – SALOMON): 02:52:32

3 – PHILIARIES KISANG (KEN – DAUDIN / ON RUNNING): 02:58:00

4 – TERESIAH OMOSA (KEN – RUN2GETHER): 03:01:13

5 – SARAH MCCORMACK (IRL – INOV-8): 03:04:12

Retrouvez tous les classements de Sierre-Zinal 2022 ici :

https://www.datasport.com/live/ranking/?racenr=24138

Retrouvez le classement général de la Golden Trail World Series 2022 ici :

https://goldentrailseries.com/series/gtws.htm

