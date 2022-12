GOLDEN TRAIL WORLD SERIES : DÉCOUVREZ LE CALENDRIER 2023

ANNECY, France, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Après une saison 2022 palpitante clôturée par une finale inédite à Madère qui aura vu les sacres de Rémi Bonnet (team Salomon / Red Bull, Suisse) et Nienke Brinkman (team Nike Trail, Pays-Bas), la Golden Trail World Series se tourne désormais vers 2023 avec un nouveau calendrier et une finale en Italie. Par ici le programme !

The Golden Trail World Series : 2023 Calendar

L'année des grandes classiques

Pour sa version 2023, la Golden Trail World Series a décidé de retourner sur les parcours qui ont fait son succès et particulièrement appréciés des coureurs. Aussi, en plus des trois classiques incontournables – Zegama, le Marathon du Mont-Blanc, Sierre-Zinal – on retrouvera cette année deux autres courses habituées de la GTWS, à savoir la Dolomyths Run en Italie et la Pikes Peak Ascent aux États-Unis. Une seule épreuve fera son entrée sur cette saison 2023 : la Mammoth 26K du Mammoth Trail Fest en Californie. « Avec ce programme nous proposons aux coureurs de prendre part à des courses emblématiques et de participer à une véritable fête du trail running sur chaque week-end, explique Grégory Vollet, directeur de la Golden Trail Series. Ces épreuves sont toutes très attendues et possèdent une véritable âme. Prenez la Dolomyths Run par exemple : en plus de son parcours dans les Dolomites et des paysages magnifiques qu'elle parcourt, la course fêtera cette année son 25e anniversaire, ce qui promet une expérience encore plus exceptionnelle ! »

Une finale en Italie

En 2023 c'est la région de Liguria, en Italie, qui a été choisie pour accueillir la grande finale de la Golden Trail World Series. L'événement – Il Golfo dell'Isola Trail Race – sera composé d'un prologue et d'une course d'environ 25 km avec 1200 m D+. Le jeudi aura lieu le prologue femmes, le vendredi le prologue hommes, le samedi la course femmes et le dimanche la course hommes. Toutes les courses sont ouvertes à tous et donneront chacune lieu à un classement OPEN et ELITES, ainsi qu'à un classement par équipe des meilleures Golden Trail National Series. « Nous avons choisi cette option afin d'offrir la même exposition médiatique aux catégories féminines et masculines, explique Grégory Vollet. Ainsi, nous serons capables de suivre les combats en tête de course du début à la fin, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. De plus, nous sommes persuadés que les athlètes viendront supporter leurs homologues s'ils ne courent pas, ce qui promet également davantage de spectacle sur le bord des sentiers ! »

Demandez le programme

Voici donc le calendrier officiel de la Golden Trail World Series 2023

14 mai : Zegama-Aizkorri, Espagne – 42 km / 2736 m D+*

42 km / D+* 25 juin : Marathon du Mont-Blanc, France – 42 km / 2540 m D+

42 km / D+ 15 juillet : Dolomyths Run, Italie – 22 km / 1750 m D+

22 km / D+ 12 août : Sierre-Zinal, Suisse – 31 km / 2200 m D+

31 km / D+ 16 septembre : Pikes Peak Ascent, États-Unis – 21 km / 2382 m D+

21 km / D+ 23 septembre : Mammoth 26K - Mammoth Trail Fest, États-Unis – 26 km / 1400 m D+

26 km / D+ Du 19 au 22 octobre : Grande Finale, Il Golfo dell'Isola Trail Race, Italie – 23 km / 1200 m D+ (+ prologue).

*Les distances et les dénivelés sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés par les directions de course avant l'épreuve.

Golden Trail TV : goldentrailseries.com/gttv/

Site Internet : goldentrailseries.com

Facebook : Golden Trail Series

Instagram : Golden Trail Series

YouTube : Golden Trail Series

E-mail : [email protected]

Contact Presse: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1971350/GTWS_2023_Calendar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1971351/Golden_Trail_World_Series_Logo.jpg

SOURCE Golden Trail Series