GoldenTree Asset Management rechaza los términos de reestructuración modificados propuestos por la Provincia de Buenos Aires

Si bien GoldenTree inició las discusiones con la Provincia de buena fe con el objetivo de lograr una resolución consensuada, nuestra esperanza de que la Provincia tomara un enfoque realista con respecto al proceso de reestructuración de los bonos no se logró. Los términos de reestructuración modificados que nos proporcionó la Provincia, publicados ayer, no reflejan la actual capacidad de pago y las perspectivas económicas de la Provincia. Este no es el caso de una provincia que no puede pagar una cantidad razonable del servicio de la deuda a sus bonistas debido a restricciones fiscales, sino más bien el de una que simplemente no está dispuesta a hacerlo. La elección de las autoridades de seguir este camino es inaceptable y corre el riesgo de perjudicar permanentemente el acceso de la Provincia a los mercados de capitales.

Seguimos abiertos a considerar propuestas de la Provincia que reflejen de manera justa la realidad de la situación financiera y económica de la Provincia, pero mientras tanto tomaremos todas y cada una de las acciones que sean apropiadas para proteger nuestros derechos legales y contractuales.

Sobre GoldenTree

GoldenTree es una empresa global de gestión de activos, propiedad de los empleados, que se especializa en oportunidades en todo el universo crediticio en sectores como bonos de alto rendimiento, préstamos apalancados, deuda problemática, productos estructurados, mercados emergentes, capital privado y acciones con temática crediticia. GoldenTree fue fundada en el 2000 y es uno de los mayores administradores de activos independientes enfocados en crédito. GoldenTree administra más de US$41 mil millones para inversionistas institucionales, incluyendo a las principales pensiones públicas y corporativas, dotaciones, fundaciones, compañías de seguros y fondos soberanos. Para obtener más información, visite www.goldentree.com.

