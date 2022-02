GoldenTree Asset Management recrute Grady Frank à titre d'associé spécialisé en crédit privé

NEW YORK, 23 février 2022 /PRNewswire/ -- GoldenTree Asset Management (« GoldenTree »), une entreprise mondiale de gestion d'actifs qui compte près de 47 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a annoncé aujourd'hui que Grady Frank se joindra à l'entreprise en tant qu'associé de GoldenTree. Il occupera le poste de directeur d'établissement du crédit privé.

M. Frank apporte à GoldenTree plus de 20 ans d'expérience dans le financement à effet de levier et dans la collaboration avec des sociétés de capital-investissement. Plus récemment, il a été directeur général chez Goldman Sachs et un membre chevronné du Financial and Strategic Investors Group. GoldenTree investit dans différentes opportunités de crédit privé depuis plus d'une décennie et, au cours des dernières années, l'entreprise a investi plus de 3 milliards de dollars dans le crédit privé, qui ont généré un rendement intéressant et constant pour les investisseurs.

Voici la déclaration de Steve Tananbaum, partenaire fondateur et directeur des placements de GoldenTree : « Nous travaillons depuis longtemps en collaboration avec les équipes de gestion et les sociétés de capital-investissement pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs tout en créant des opportunités de placement attrayantes pour nos fonds. Les opportunités offertes par le crédit privé se sont multipliées au cours des dernières années, et nous sommes convaincus que l'expérience considérable de Grady nous permettra d'accélérer nos opportunités d'approvisionnement et de structuration, tout en offrant à nos investisseurs des opportunités attrayantes de rendement ajusté en fonction du risque. »

Voici la déclaration de Lee Kruter, associé et directeur du crédit productif, qui supervise les investissements croissants de la société dans le crédit privé : « Bien que le crédit privé en tant que catégorie d'actif ait davantage retenu l'attention récemment, en tant qu'entreprise, nous réalisons des investissements dans le crédit privé au sein de secteurs et de régions géographiques qui créent de la valeur pour nos investisseurs depuis plus d'une décennie. Notre approche souple nous permet de nous engager selon un certain volume, d'agir rapidement et de fournir des solutions créatives, ce qui génère une valeur importante pour les émetteurs et les sociétés de capital-investissement et permet à GoldenTree de se démarquer. »

M. Frank a déclaré : « Je suis ravi de me joindre à l'équipe de GoldenTree pour continuer à bâtir une plateforme de crédit privé de premier plan. J'entretiens de nombreuses relations de longue date avec l'équipe de GoldenTree, et je suis ravi de me joindre à l'entreprise en tant qu'associé. Ensemble, nous créerons des activités de crédit privé très réactives et axées sur les relations qui mettent l'accent sur nos partenaires du capital-investissement, tout en offrant d'excellents rendements aux investisseurs de GoldenTree. »

À propos de GoldenTree

GoldenTree est une entreprise mondiale de gestion d'actifs détenue par ses employés qui se spécialise dans les opportunités de l'univers du crédit dans des secteurs comme les obligations à haut rendement élevé, les prêts à effet de levier, le crédit privé, les créances en difficulté, les produits structurés, les marchés émergents, le capital-investissement et les actions à thème de crédit. GoldenTree a été fondée en 2000 par Steve Tananbaum et est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs indépendants spécialisés dans le crédit. GoldenTree gère près de 47 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension publics et privés, des fonds de dotation, des fondations, des compagnies d'assurance et des fonds souverains. GoldenTree compte près de 250 employés, avec des bureaux à New York, Londres, Singapour, Sydney, Tokyo, Dublin et West Palm Beach. Pour en savoir plus, consultez le site www.goldentree.com .

Pour plus d'informations, veuillez contacter :



Investisseurs : Médias : Kathy Sutherland Steve Bruce et Mary Beth Grover GoldenTree Asset Management Conseillers chez ASC Advisors LLC 212-847-3455 203-992-1230 [email protected] [email protected]

[email protected]

SOURCE GoldenTree Asset Management