GoldenTree Asset Management stellt Grady Frank als Partner im Bereich Private Credit ein

NEW YORK, 23. Februar 2022 /PRNewswire/ -- GoldenTree Asset Management („GoldenTree"), ein globales Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von fast 47 Milliarden US-Dollar, gab heute bekannt, dass Grady Frank als Partner von GoldenTree und Leiter des Bereichs Private Credit Origination dem Unternehmen beitreten wird.

Herr Frank bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Leveraged Finance und in der Zusammenarbeit mit Private-Equity-Sponsoren mit zu GoldenTree. Zuletzt war er Managing Director bei Goldman Sachs und leitendes Mitglied der Financial and Strategic Investors Group. GoldenTree investiert seit mehr als einem Jahrzehnt in private Kreditmöglichkeiten und hat in den letzten Jahren mehr als 3 Milliarden Dollar in private Kreditinvestitionen investiert, die attraktive und beständige Renditen für die Anleger erbracht haben.

Steve Tananbaum, Founding Partner und Chief Investment Officer von GoldenTree, sagte: „Wir arbeiten seit langem mit Management-Teams und Private-Equity-Sponsoren zusammen, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen und gleichzeitig attraktive Investitionen für unsere Fonds zu schaffen. Das Angebot an privaten Krediten hat sich in den letzten Jahren vergrößert, und wir sind zuversichtlich, dass Gradys große Erfahrung es uns ermöglichen wird, unsere Beschaffungs- und Strukturierungsmöglichkeiten zu beschleunigen und gleichzeitig ein überzeugendes risikoadjustiertes Renditepotenzial für unsere Investoren zu bieten."

Lee Kruter, Partner und Head of Performing Credit, der die wachsenden Investitionen der Firma in private Kredite überwacht, sagte: „Während private Kredite als Anlageklasse in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit erlangt haben, haben wir als Firma seit über einem Jahrzehnt private Kreditinvestitionen in verschiedenen Branchen und Regionen getätigt, die für unsere Investoren einen Mehrwert geschaffen haben. Unser flexibler Ansatz ermöglicht es uns, uns in großem Umfang zu engagieren, schnell zu handeln und kreative Lösungen anzubieten, was für Emittenten und Private-Equity-Sponsoren einen erheblichen Mehrwert darstellt und GoldenTree von anderen Anbietern unterscheidet."

Herr Frank erklärte: „Ich freue mich sehr, dem GoldenTree-Team beizutreten, um den Aufbau einer marktführenden privaten Kreditplattform voranzutreiben. Ich habe viele langjährige Beziehungen zum GoldenTree-Team und freue mich, Partner der Firma zu werden. Wir werden ein sehr reaktionsschnelles, beziehungsorientiertes privates Kreditgeschäft aufbauen, das sich auf unsere Partner im Bereich Private Equity konzentriert und gleichzeitig hervorragende Renditen für die Investoren von GoldenTree erzielt."

GoldenTree ist ein globales Vermögensverwaltungsunternehmen im Besitz von Mitarbeitern, das sich auf Chancen im gesamten Kredituniversum in Sektoren wie Hochzinsanleihen, Leveraged Loans, private Kredite, notleidende Kredite, strukturierte Produkte, Schwellenländer, Private Equity und kreditbezogene Aktien spezialisiert hat. GoldenTree wurde im Jahr 2000 von Steve Tananbaum gegründet und ist einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Krediten. GoldenTree verwaltet fast 47 Milliarden Dollar für institutionelle Anleger, darunter führende öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds. GoldenTree beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und unterhält Büros in New York, London, Singapur, Sydney, Tokio, Dublin und West Palm Beach. Weitere Informationen finden Sie unter www.goldentree.com.

