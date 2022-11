GOLEIRO ALISSON BECKER ADERE AO BIGODE EM PROL DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DE GILLETTE

A ação faz parte da campanha Bigodes Pelas Saúde do Homem de Gillette, reforçando que em novembro todo bigode é sinônimo de atitude pela saúde

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Gillette, marca da P&G líder em lâminas de barbear no mundo, apresenta pelo terceiro ano consecutivo seu apoio à campanha Novembro Azul. Desde 2020, a marca consolida o bigode como um símbolo de saúde masculina no Brasil, promovendo a conscientização de doenças como o câncer de próstata e incentivando todos os homens a cuidarem de sua saúde física e mental.

O protagonista da campanha é Alisson Becker, goleiro titular do Liverpool e embaixador da boa vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS), que entrará em campo como o bigode que joga por todos. Ele se juntou ao time de Gillette mudando o visual e aderindo ao bigode em apoio à causa. A ação faz parte da campanha Bigodes Pela Saúde do Homem desenvolvida pela agência Grey Brasil, que visa conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde por meio do bigode, símbolo do Novembro Azul reconhecido no mundo todo. A mudança de visual do jogador fortalece a corrente positiva criada por Gillette por meio da hashtag #BigodeQueCuida, incentivando todos os torcedores ao redor do mundo a aderirem o bigode em novembro e demonstrarem que estão tomando uma atitude, cuidando da sua saúde.

Alisson fez questão de participar de toda a ação de conscientização, pois acredita ser fundamental compartilhar as orientações a respeito da importância de tomar uma atitude pela saúde. "Para mim, é uma enorme honra e uma grande responsabilidade poder participar de uma campanha tão séria e importante como essa de Gillette. Hoje em dia, a ciência e a medicina evoluíram muito e a gente tem acesso às diversas informações. Sabemos como é fundamental para nós, homens, ir ao médico e realizar todos os exames com mais frequência. Se toda a população se conscientizar sobre os cuidados para detectar algum problema de forma prévia, é possível evitar a descoberta de doenças sérias em estágio avançado. Eu sei da minha influência em relação aos admiradores do esporte em geral e fiz questão de transmitir essa mensagem com toda a seriedade que ela deve ser debatida", afirmou o jogador.

A presença de Alisson Becker na campanha de Gillette vai além de sua posição como formador de opinião, mas também leva em consideração seu longo histórico apoiando iniciativas que promovam a saúde. "Gillette busca sempre o melhor para o homem e entende o seu papel na sociedade como marca. Por isso promovemos ações em prol da saúde física e mental dos homens por meio das nossas campanhas e embaixadores. Estamos muito felizes em contar com o apoio do Alisson em Novembro Azul, reforçando a mensagem no mundo todo que um bigode tem o poder de salvar muitas vidas" explica Luis Siqueira, diretor sênior de marketing de Gillette Brasil.

Para seguir impactando positivamente, a Gillette está realizando doações em incentivo ao combate do câncer. Gillette uniu forças ao A.C Camargo Cancer Center, organização que apoia desde 2021, doando recursos para um projeto de capacitação de médicos residentes da instituição para contribuir com o avanço da medicina no Brasil.

Acompanhe durante o mês todas essas ações em apoio ao Novembro Azul nos canais de Gillette e faça parte você também deste movimento. Lembre-se: em novembro todo bigode é sinônimo de atitude pela saúde.

