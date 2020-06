GOLIKE Shake & Drink hace que la ingesta de aminoácidos sea tan sencilla como beber un vaso de agua

"Hace más de un año, ofrecimos a las personas que tenían que enfrentarse a diario a la PKU una mezcla innovadora de aminoácidos que pudiera satisfacer las necesidades no resueltas asociadas a su dieta. Los resultados positivos que hemos conseguido gracias a los profesionales de la salud, pacientes y familiares han sido gratificantes, aunque nuestra motivación real para con el progreso procede de las sugerencias de mejora. La necesidad de conseguir que los gránulos de PKU GOLIKE sean más sencillos de beber se ha percibido de forma clara, instando a llevar a cabo el programa de investigación y desarrollo para elaborar proposiciones que puedan mejorar la gestión nutricional de la PKU aún más. Con este fin, que me inspira y también a todo el equipo de APR, me da la energía en la vida del día a día, como empresario y como padre de un niño con fenilcetonuria. Y así es como nació la idea de desarrollar un aliado que haga que PKU GOLIKE sea aún más sencillo de utilizar".