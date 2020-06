GOLIKE Shake & Drink rend la prise de mélanges d'acides aminés aussi facile que de boire un verre d'eau

« Il y a plus d'un an, nous avons offert aux gens qui doivent faire face à la PCU chaque jour un mélange innovant d'acides aminés qui pourrait répondre aux besoins non satisfaits associés à leur alimentation. Les résultats positifs qui nous ont été rapportés par les professionnels de la santé, les patients et leurs familles ont certainement été gratifiants, mais la motivation qui nous anime est venue des suggestions d'amélioration. La nécessité de rendre les granules PKU GOLIKE plus faciles à boire a été clairement perçue, ce qui nous a encouragés à poursuivre notre programme de recherche et développement afin d'élaborer des propositions qui amélioreraient encore davantage la gestion nutritionnelle de la PCU. Cet objectif, qui m'inspire et inspire toute l'équipe d'APR, me donne de l'énergie au quotidien, en tant qu'entrepreneur et père d'un garçon souffrant de phénylcétonurie. C'est de là qu'est née l'idée de développer un allié qui faciliterait l'utilisation de PKU GOLIKE. »