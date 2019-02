Gonzalo Del Fa es nombrado presidente electo del Culture Marketing Council

FAIRFAX, Virginia, 4 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing anunció que Gonzalo Del Fa, presidente de GroupM Multicultural, ha sido nombrado presidente electo de la junta directiva de la organización. Del Fa trabajará estrechamente con los organismos gubernamentales, los comités y el director ejecutivo del CMC para apoyar el plan estratégico de la organización, el cual promueve la calidad del marketing hispano en los Estados Unidos, enfocándose en el valor de la segmentación impulsada por la cultura y elevando el papel crítico del especialista en marketing de cultura.

"Gonzalo es un experto de los medios y líder de clase mundial que ha traído visión estratégica, inclusividad de mejores prácticas de marketing y colaboración al CMC mucho antes de que se una a la junta directiva", dijo el actual presidente Isaac Mizrahi, director de operaciones y copresidente de Alma. "Espero trabajar con él y continuar construyendo un CMC más fuerte que nunca".

Como presidente de GroupM Multicultural, Del Fa desempeña un papel clave en cada aspecto de los esfuerzos en materia de medios y marketing multiculturales iniciados por todas las agencias de GroupM: Mediacom, Mindshare, Wavemaker, Essence y m/Six. La meta de la división es ofrecer a los clientes un punto de vista verdaderamente relevante e informativa sobre los mercados y audiencias multiculturales en todos los Estados Unidos, resultando en estrategias de comunicaciones a medida basadas en un profundo conocimiento de los consumidores. Bajo el liderazgo de Del Fa, GroupM Multicultural gestiona $1 mil millones en facturaciones de clientes como Unilever, Target, L'Oréal, General Mills, Universal Pictures, Church & Dwight, IKEA, AARP, Kimberly Clark y US Navy. Antes de GroupM, pasó tiempo en MEC Argentina, lanzó MEC Bravo en 2006 y contribuyó a la integración de todas las agencias bajo la bandera de GroupM Multicultural en 2010. En 2014, Gonzalo recibió el premio Media Maven del año, y, en 2016, fue nominado para el premio Visionarios de Crain y, en 2017, ganó el premio Liderazgo Ejecutivo.

"Estoy honrado y sumamente emocionado de dirigir el CMC, hacer crecer la profundidad y amplitud de nuestra membresía y seguir promoviendo el imperativo estratégico del mercado impulsado por la cultura", dijo Del Fa, quien iniciará su periodo de dos años como presidente en noviembre.

Para obtener más información, visite culturemarketingcouncil.org y siga al CMC en Facebook y Twitter en @cmchispanic.

Acerca del CMC

Fundado en 1996 como la Association of Hispanic Advertising Agencies (Asociación de Agencias Publicitarias Hispanas), el Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing es la organización comercial nacional de todas las firmas de mercadeo, comunicaciones y medios con confiable conocimiento del mercado hispano.

FUENTE Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing

