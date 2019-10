Goodbaby a lancé de nouveaux produits conçus par l'illustrateur néerlandais Rick Berkelmans pour fêter son 30e anniversaire

Lors de l'exposition de cette année, Goodbaby met en place un espace d'exposition tout nouveau en mettant en avant différents thèmes et scénarios, afin de prendre en compte les besoins des jeunes clients. Cette nouvelle forme de présentation révèle également des changements dans la stratégie d'affaires de Goodbaby. La société a opéré une transition de quatre façons : d'un statut axé sur la marque vers un statut axé sur le client, d'un statut axé sur les ressources vers un statut axé sur les capacités, de l'exploitation d'une chaîne d'approvisionnement à l'exploitation d'une plateforme et le dernier, mais le plus important, de la création d'une valeur de produit à la création de valeur pour la société.

En parlant de la collaboration avec Rick Berkelmans, le PDG Jiang Rongfen, a expliqué que, pour attirer la génération Y, Goodbaby vise à remodeler son image de marque originelle. Par conséquent, Goodbaby a établi une plateforme de création pour rassembler les concepteurs professionnels dans le monde entier afin de rendre l'image de la marque plus à la mode et jeune, mais aussi pour la construction de la nouvelle ligne de produits de luxe.

En marge de la plateforme de création, Goodbaby a également annoncé en août une collaboration stratégique avec l'Istituto Marangoni, la plus célèbre école de mode et de design en Italie.

Outre les mesures susmentionnées, Goodbaby a également introduit la nouvelle version de son magasin de détail. Le nouveau magasin mélangera un certain nombre d'éléments nouveaux, tels que la VR.

Selon Jiang, Goodbaby ouvrira la nouvelle version de son magasin de détail au centre commercial Qibao Vanke de Shanghai. Dans ce magasin, Goodbaby va coopérer avec un partenaire japonais, YanJiYou, mêlant des éléments culturels avec leurs propres produits pour apporter une nouvelle expérience d'achats pour les jeunes parents.

Song Zhenghuan, le président Goodbaby Group, a souligné que la plus importante réalisation de GoodBaby au cours des 30 dernières années est le fait qu'elle soit devenue une marque mondiale. Au cours des 30 prochaines années, Goodbaby mettra l'accent sur la construction d'un écosystème d'affaires et son expansion dans différents domaines commerciaux, y compris les marchandises, les services, la vie sociale, le médical, l'éducation, le sport et le divertissement. Cet écosystème pourrait répondre à une plus large gamme d'exigences des clients. En outre, Goodbaby va fournir de manière durable des ressources abondantes et une assistance pour différents fournisseurs ainsi que des partenaires d'affaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013286/Goodbaby.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013287/Goodbaby_Kid_Expo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013285/Goodbaby_CEO.jpg

SOURCE Goodbaby