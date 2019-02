Goodix présentera des innovations technologiques pour l'IdO nouvelle génération lors du MWC19

-- La société est fière de présenter les applications commerciales du capteur IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSOR™, solution Android numéro 1 de reconnaissance d'empreintes digitales

-- Détection, connexion, protection : l'innovation Goodix dans des applications IdO.

BARCELONE, Espagne, 22 février 2019 /PRNewswire/ -- Goodix Technology (SH: 603160) participera au Congrès mondial de la téléphonie mobile (MCW), qui se tiendra à Barcelone (Espagne) du 25 au 28 février 2019. Sa présentation mettra l'accent sur la réussite commerciale d'IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSOR™ et dévoilera les dernières réalisations IdO de la société : inauguration de la plateforme IdO globale « Capteur + Microcontrôleur + Sécurité + Connectivité » et lancement de deux capteurs portables novateurs à haut degré de détection et à faible consommation.

Solution biométrique la plus prisée à l'heure des smartphones sans cadre

Utilisé dans 22 modèles de smartphone sans cadre, le capteur novateur IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSOR™ de Goodix est très en vue auprès de grandes marques, telles que Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, OnePlus, Honor et Lenovo. En octobre 2018, l'arrivée aux États-Unis du premier smartphone à déverrouillage d'écran OnePlus 6T a consacré Goodix leader d'un autre marché essentiel de la téléphonie mobile. Elle a également signifié, dans le secteur du smartphone, une tendance mondiale dont Goodix est à l'origine avec sa technologie optique innovante de reconnaissance des empreintes digitales à l'écran. En février 2019, Goodix avait déposé plus de 500 demandes de brevets pour cette technologie. Des modèles représentatifs seront présentés dans la salle des exposants du congrès.

Déploiement stratégique IdO : Plateforme « Capteur + Microcontrôleur + Sécurité + Connectivité »

Ancrée dans l'ère IdO, Goodix porte son attention sur les nœuds terminaux les plus répandus des applications à puce, et ambitionne d'offrir une plateforme logicielle et matérielle complète orientée perception physique, traitement des données, transmission sans fil et sécurité des données. En s'appuyant sur des valeurs différentiatrices, Goodix s'engage à répondre aux besoins des opérateurs, des marques grand public et des développeurs pour les mener à la réussite.

Grâce à des innovations constantes ces trois dernières années, Goodix s'est forgée une réputation solide dans son cœur de métier : circuits analogiques et hybrides, détection optique, algorithmes et technologie de connectivité sans fil à faible consommation. Lors du MWC, la marque fera la démonstration de ses nouvelles solutions IdO à l'aide de diverses applications intelligentes de verrouillage, d'éclairage public, de compteur communiquant et de logistique. Goodix se donne pour mission de proposer des applications originales dans les domaines de la domotique, de la ville et des transports intelligents. La marque offre à ses clients internationaux des produits qu'elle a elle-même mis au point : des puces de connexion sans fil BLE et IdO à bande étroite à très faible consommation, ainsi que le capteur à microcontrôleur de sécurité et à technologie Live Finger Detection™.

Capteurs innovants pour technologies portables

À MWC19, Goodix lancera la série GH61X, première solution 2-en-1 au monde associant détection multicanal intra-auriculaire (IED) et commande par effleurement. Les nouvelles puces sont les plus petites et les moins énergivores des équipements de détection intra-auriculaire actuels à la norme IPX5. Elles sont en outre totalement compatibles TWS (True Wireless Stereo), avec des casques notamment. La solution permet la détection intra-auriculaire sans orifices physiques dans les écouteurs. Elle autorise également la navigation par gestes (tapotement et glissement) sur le bouton capacitif de l'appareil. Cette innovation apporte aux interactions homme-ordinateur et à l'écoute de musique un plus grand confort.

Goodix sort également la série GH30X de capteurs du rythme cardiaque seconde génération, ultraréduits et à très faible consommation. Dotés de la capacité de détection du rythme cardiaque la plus performante du secteur, les nouveaux capteurs peuvent équiper les accessoires portables : casques, bracelets ou montres intelligents, pour une plus grande précision des moniteurs d'activité et de santé, et offrir ainsi aux clients des applications santé de pointe.

Goodix s'investit toujours plus dans la recherche et le développement, et continue d'explorer les possibilités qu'offre l'IdO. Société de technologie portant l'innovation, Goodix aide ses clients à se démarquer et propose des expériences intelligentes au grand public.

Goodix au MWC19

Rendez-vous au stand 1E70 dans le hall 1 pour vérifier par vous-même comment Goodix oriente l'innovation à l'heure du smartphone sans cadre et dynamise le monde de l'intelligence connectée.

À propos de Goodix

Goodix Technology (SH: 603160) fournit des solutions intégrées de conception de puces et de logiciels dans les domaines suivants : biométrie, interface humaine, IdO et technologies portables. Numéro 1 mondial des solutions d'empreintes digitales pour les téléphones Android, Goodix offre des produits et solutions spécialisés et commercialisés par des marques internationales de téléphonie mobile, notamment Amazon, Samsung, Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, OnePlus, Dell, Nokia, LG et ASUS. Aujourd'hui, Goodix continue de développer et de perfectionner les solutions révolutionnaires qui ont fait son succès dans la téléphonie mobile intelligente, l'IdO et les applications automobiles, dans le but d'optimiser l'expérience des utilisateurs du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.goodix.com

