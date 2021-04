GoodWe accroît ses capacités en matière de batteries avec de nouveaux ajouts à sa série Lynx Home

À cette occasion, deux types différents de batteries seront lancés : la série Lynx Home S haute tension et la série Lynx Home U basse tension. Ces produits s'ajoutent à la liste croissante d'accessoires photovoltaïques offerts par GoodWe à la suite de son entrée en bourse en septembre. Au cours des dernières années, GoodWe, déjà chef de file du marché des onduleurs pour le stockage d'énergie, s'est aventuré dans le secteur des batteries et des applications énergétiques intelligentes et a élargi sa gamme de produits pour inclure les batteries au lithium. GoodWe devient ainsi un véritable fournisseur de solutions à guichet unique pour le stockage d'énergie.

Les deux modèles de la série Lynx Home de GoodWe comportent une fonctionnalité de mise à niveau et de diagnostic à distance. Les utilisateurs peuvent ainsi procéder à la mise à niveau logicielle de tous les modules simultanément, et sans se déplacer sur site. Parce qu'ils sont équipés d'un indice de protection IP65, leur installation est plus flexible et plus facile. La série Lynx Home de GoodWe est dotée d'une capacité de redémarrage automatiqueme lorsque la batterie entre en mode d'autoprotection en raison d'une sous-tension. La batterie est également fournie avec une technologie de reconnaissance automatique du module.

La série Lynx Home U est en mesure d'identifier automatiquement les modules en connexion parallèle, de sorte qu'aucun réglage de cadran n'est nécessaire. De plus, soulignons une caractéristique notoire de la batterie de la série Lynx Home S haute tension, qui est son taux de charge ultrarapide d'une heure.

Depuis son entrée en bourse en septembre, l'entreprise a annoncé d'importants investissements dans de nouvelles installations de production, des centres de R-D et des applications de gestion de l'énergie. L'arsenal d'onduleurs solaires de GoodWe et sa récente entrée sur le marché des batteries font désormais de l'entreprise un concurrent redoutable dans le secteur du stockage solaire.

Offert à la vente :

Série Lynx Home U basse tension – Avril 2021 – À l'échelle mondiale (à l'exclusion des États-Unis et du Japon)

Série Lynx Home S haute tension – Avril 2021 – À l'échelle mondiale (à l'exclusion des États-Unis, du Japon et de l'Australie)

