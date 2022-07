GoodWe beweist sein Können bei einem 80-MW-PV-Projekt in Gansu, China

Einst war die Provinz Gansu ein wichtiger Knotenpunkt an der ursprünglichen Seidenstraße und stand seit der Antike im Zeichen des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Ost und West. Durch Chinas neue „Belt and Road" Initiative erstrahlt die einstige „Perle" der Handelsroute wieder in neuem Glanz. Das jüngste PV-Projekt in den Städten Dunhuang und Zhangye in Gansu wird der Wiedergeburt dieser Region zweifellos zusätzliche Impulse verleihen, insbesondere im Hinblick auf den Umweltschutz und die wirtschaftliche Entwicklung.