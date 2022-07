GoodWe demonstra maestria em projeto fotovoltaico de 80MW em Gansu, na China

Localizada à margem do vasto deserto de Gobi, a cidade de Dunhuang possui longas horas de sol forte durante todo o ano, mas é caracterizada por ar seco, altas temperaturas e poeira generalizada. Condições ambientais adversas como essas exigem altas demandas de tecnologias solares avançadas e robustas. Devido à comprovada tecnologia de ponta e desempenho confiável, foram utilizados 356 conjuntos de inversores GW225K-HT da GoodWe neste projeto, que garantem uma geração média anual de energia de 186,84 milhões de kWh e uma redução significativa nas emissões de dióxido de carbono em 142.800 toneladas.

Como fabricante líder mundial de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia, a GoodWe nunca interrompeu a sua busca por inovação tecnológica. Com investimento contínuo em usinas de energia montadas no solo e bases de energia em larga escala, a GoodWe tem sido reconhecida por cada vez mais clientes e, com certeza, pode desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de mercados solares globais e ajudar mais cidades e áreas a aproveitar a energia limpa renovável.

Sobre a GoodWe

A GoodWe é uma fabricante líder mundial de soluções de armazenamento de energia e inversores fotovoltaicos e está listada como sociedade anônima na Bolsa de Valores de Xangai (código de ações: 688390).

Com uma entrega acumulada de mais de dois milhões de inversores e instalação de 35 GW em mais de 100 países, os inversores solares da GoodWe têm sido usados em telhados residenciais e comerciais, sistemas de escala industrial, micro e minigeração e de serviços públicos e variam de 0,7 kW a 250kW. Para mais informações, acesse https://br.goodwe.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1857500/80MW_PV_Project_Gansu_Province_China.jpg

FONTE GoodWe

SOURCE GoodWe