GoodWe incrementa sua linha de baterias com novas adições à sua série Lynx Home

Neste momento, serão lançados dois tipos diferentes de baterias; a série de alta tensão Lynx Home S Series e a série de baixa tensão Lynx Home U Series . Estes lançamentos se somam à lista crescente de acessórios fotovoltaicos oferecidos pela GoodWe após sua IPO em setembro do ano passado. Nos últimos anos, a GoodWe, já líder de mercado em inversores de armazenamento, empreendeu-se no setor de baterias e aplicações de energia inteligente e expandiu sua linha de produtos para incluir baterias de lítio. Este passo agora torna a GoodWe uma verdadeira fornecedora completa de soluções para armazenamento de energia.

Ambos os modelos da série GoodWe Lynx Home apresentam diagnóstico e atualização remotos, suportando a atualização remota de software de todos os módulos simultaneamente. Também são equipados com nível de proteção IP65 para uma instalação mais flexível e fácil. A série GoodWe Lynx Home reinicia automaticamente quando a bateria entra no modo de autoproteção devido à subtensão. A bateria também vem com o módulo de detecção automática.

A série Lynx Home U Series pode identificar os módulos paralelos automaticamente, portanto, nenhuma configuração manual é necessária. Além disso, vale a pena destacar a recarga ultrarrápida de 1h da série Lynx Home S Series de bateria de alta tensão.

Desde a sua listagem de ações em setembro, a empresa anunciou grandes investimentos em novas instalações de produção, centros de P&D e aplicações de gestão de energia. O arsenal de inversores fotovoltaicos da GoodWe e sua recente entrada no segmento de baterias agora a tornam um concorrente de peso na indústria de armazenamento de energia solar.

Disponibilidade da série

Lynx Home U Series LV - abril de 2021- Global (exceto EUA e Japão)

Lynx Home S Series HV - abril de 2021- Global (exceto EUA, Japão e Austrália)

Para mais informações, acesse www.goodwe.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1484250/image.jpg

FONTE GoodWe

SOURCE GoodWe