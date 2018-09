Goodyear lanceert brandstofefficiënte en CO2-beperkende FUELMAX PERFORMANCE-banden en stelt nieuwe apps voor bandenbeheer voor

Goodyear lanceert FUELMAX PERFORMANCE - zijn meest brandstofefficiënte bandengamma ooit - op de IAA Commercial Vehicles 2018. Deze nieuwe banden, de eerste Goodyear-vrachtwagenbanden met een loopvlak in zuiver silica, halen een EU A-label voor brandstofefficiëntie en voldoen ook aan alle vereisten voor de 3PMSF- wintermarkering (Three Peak Mountain Snow Flake, de berg met drie pieken en een sneeuwvlok). Dankzij deze banden kunnen langeafstandstransporteurs hun besparing op brandstofkosten optimaliseren en halen vrachtwagenconstructeurs gemakkelijker de steeds ambitieuzere CO2- doelstellingen van de EU.



Er worden ook twee nieuwe Goodyear Proactive Solutions-apps voor mobiele telefoon voorgesteld, die extra voordelen brengen voor fleetmanagers en bestuurders. De combinatie van Goodyear Proactive Solutions en FUELMAX PERFORMANCE-banden is cruciaal om de prestaties te maximaliseren en de totale 'cost of ownership' en uitstoot terug te dringen.

De nieuwe banden anticiperen op de door de EU voorgestelde wetten om de CO2-uitstoot van zware vrachtwagens tegen 2025 met 15 procent en tegen 2030 met 30 procent[2] te verminderen.

"Banden zijn cruciaal voor een duurzame mobiliteit en ze zijn kerncomponenten van de prestaties van het voertuig. De nieuwe Goodyear FUELMAX PERFORMANCE-banden tonen aandat wij begrijpen welke uitdagingen en kansen deze milieudoelstellingen scheppen voor onze klanten. Ze zijn bovendien een bewijs van ons engagement om constructeurs enwagenparken te helpen om die doelstellingen te behalen en hun kosten te drukken", zei David Anckaert, Vice President Goodyear Commercial Tires Europe. "Banden zijn maar eendeel van het bredere plaatje. Goodyear Proactive Solutions en andere bandengerelateerde diensten die we aanbieden zijn van groot belang om het volledige potentieel van de banden te optimaliseren om zodoende de winst nog verder te kunnen verbeteren en de uitstoot te kunnen verminderen."

FUELMAX PERFORMANCE-gamma

FUELMAX PERFORMANCE-banden zijn ontwikkeld voor een maximale brandstofbesparing met een lage warmteopwekking en een lage rolweerstand, voor gebruik bij langeafstandstransport. Ze halen een A-label voor brandstofefficiëntie, een B-label voor grip op nat wegdek, een enkel golfje voor omgevingsgeluid en 3PMSF-winterprestaties. Ze zijn ook Goodyears eerste vrachtwagenbanden met een loopvlak in zuiver silica. Dat is een sleutelelement voor een laag brandstofverbruik en veel grip op een nat wegdek. Het profielontwerp garandeert een bijzonder regelmatige drukverdeling voor een gelijkmatige slijtage en hoge kilometerstanden onder alle soorten belastingen die men bij langeafstandstransport tegenkomt.

Het Goodyear FUELMAX PERFORMANCE-gamma bestaat uit twee FUELMAX S PERFORMANCE-stuurbanden en een FUELMAX D PERFORMANCE-rijband. De combinatie van FUELMAX PERFORMANCE-stuur- en rijbanden met bestaande Goodyear FUELMAX T- opliggerbanden - die ook een A-label voor brandstofefficiëntie hebben - maakt een stevige brandstofbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot mogelijk.

Een vloot van 100 langeafstandsvrachtwagens met deze bandencombinatie kan zo tot 214.000 liter diesel per jaar besparen en tot 557.000 kilo minder CO2 uitstoten, wat kan leiden tot een besparing tot 290.000 euro in de brandstofkosten.[3]

Een gemeenschappelijk kenmerk van het gamma is een RFID-tag die in elk band is ingewerkt, waardoor de band eenvoudig kan worden geïdentificeerd met een extern toestel dat verbonden is met systemen voor bandenbeheer. Zo zijn toekomstige connectiviteitsvoordelen gegarandeerd.

FUELMAX S PERFORMANCE

De FUELMAX S PERFORMANCE-stuurband is verkrijgbaar in de maten 315/70R22.5 en 385/55R22.5. De FUELMAX S PERFORMANCE-stuurband telt vijf ribben op de maat 315/70R22.5 en zes ribben op de maat 385/55R22.5. Ze hebben allebei een profiel dat de waterverdeling en gelijkmatige slijtage optimaliseert, zodat de remprestaties op een nat wegdek gegarandeerd blijven gedurende een groot deel van de levensduur van de band.

FUELMAX D PERFORMANCE

De FUELMAX D PERFORMANCE wordt in de maat 315/70R22.5 geproduceerd met IntelliMax Groove-technologie. Het profiel ondersteunt de trekkracht en het uitzuiveren met zelf- genererende groeven die tevoorschijn komen bij een slijtage van 60 procent. Zo worden een langdurige trekkracht, hoge kilometerstanden en een lage rolweerstand gegarandeerd. Een goed zicht op de hele profieldiepte wordt gegarandeerd door 16 meetvensters.

NIEUWS OVER BANDENBEHEER

Op de IAA onthult Goodyear nieuws rond Goodyear Proactive Solutions, dat bestaat uit een volledige waaier aan op gegevens gebaseerde oplossingen, met geavanceerde telematica en voorspellende analytische technologie.

Goodyear Proactive Solutions omvat momenteel Goodyear TPMS (Tire Pressure Monitoring System of bandendrukcontrole) en de Goodyear Drive-Over-Reader.

Apps voor mobiele telefoon & Goodyear Drive-Over-Reader

De jongste innovaties in de toolbox van Goodyear Proactive Solutions zijn twee recent geïntroduceerde apps voor mobiele telefoon - een voor fleetmanagers en een voor bestuurders. Die geven geactualiseerde relevante informatie over de banden van Goodyear Proactive Solutions. Voor de fleetmanager betekent dit een overzicht over de hele vloot met rapporten voor elke band op elk voertuig. Voor bestuurders geeft het een 'live' verslag van de banden onder hun voertuig. In beide gevallen worden dringende waarschuwingen doorgegeven als een potentieel probleem wordt ontdekt.

De Goodyear Drive-Over-Reader wordt elke dag (rond 10.20 uur, 12.20 uur, 14.20 uur en 16.20 uur) gedemonstreerd op LIVE, de buitenpiste van de IAA. Deze in de grond ingewerkte, hoogtechnologische plaat van Goodyear meet automatisch in een paar seconden de profieldiepte, de druk en de asverdeling telkens een bestuurder er overheen rijdt. Zo kan ze potentiële slijtageproblemen aan het licht brengen.

Goodyear Proactive Solutions biedt een precieze, realtime observatie voor alle banden, zodat het verbruik en de uitstoot kunnen worden verminderd, de downtime tot een minimum beperkt wordt en de levensduur en loopvlakvernieuwing van de banden toenemen.

Een vrachtwagen die op de correcte bandenspanning rijdt, kan tot €694 per jaar besparen vergeleken met een vrachtwagen die op 1,5 bar onderspanning rijdt, en bespaart tot 510 liter brandstof en 1.330 kg CO2-uitstoot.[4]

Voor meer details verwijzen we u graag door naar de desbetreffende Goodyear FUELMAX PERFORMANCE en Goodyear Proactive Solutions factsheets.

Over Goodyear

Goodyear is een van 's werelds grootste bandenbedrijven. Het stelt ongeveer 64.000 mensen tewerk en produceert banden in 48 fabrieken in 22 landen over de hele wereld. In zijn twee Innovation Centers in Akron, Ohio en Colmar- Berg, Luxemburg, streeft Goodyear naar de ontwikkeling van toonaangevende producten en diensten die op het vlak van technologie en prestaties de bakens uitzetten voor de industrie.

Voor meer informatie over Goodyear en zijn producten surft u naar http://www.goodyear.com/corporate.

