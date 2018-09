Goodyear présente les pneumatiques FUELMAX PERFORMANCE à basse consommation de carburant et réduisant les émissions de CO2, ainsi que ses nouvelles solutions pour la gestion des pneumatiques

Goodyear présente le nouveau FUELMAX PERFORMANCE - sa gamme de pneumatiques la plus économe en carburant à ce jour - lors du Salon IAA Véhicules Utilitaires 2018. Les nouveaux pneus, qui sont les premiers pneumatiques Goodyear pour camion à disposer de mélanges de gomme à base de silice, obtiennent la note A en résistance au roulement à l'étiquetage des pneumatiques de l'Union Européenne et remplissent les exigences du marquage des pneumatiques hiver 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake - 3 pics de montagne avec un flocon de neige). Ces pneumatiques peuvent aider les flottes opérant en application longue distance à optimiser leurs économies de carburant et aider les fabricants de camions à atteindre les objectifs de plus en plus ambitieux de l'Union Européenne relatifs aux émissions de CO2.



Goodyear dévoile deux nouvelles applications sur téléphones portables pour Goodyear Proactive Solutions, offrant des avantages supplémentaires aux gestionnaires de flotte et aux conducteurs. La combinaison de Goodyear Proactive Solutions et des pneumatiques FUELMAX PERFORMANCE s'avère essentielle pour maximiser les performances et réduire encore davantage le coût global de possession et les émissions.

Les nouveaux pneumatiques anticipent la législation européenne pour réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds de 15 % en 2025 et de 30 % en 2030[2].

« Les pneumatiques sont importants pour la mobilité durable et sont des éléments essentiels de la performance du véhicule. Les nouveaux pneumatiques Goodyear FUELMAXPERFORMANCE illustrent notre compréhension des enjeux et des opportunités que les objectifs environnementaux représentent pour nos clients. Ils démontrent, en outre, notre engagement à soutenir les constructeurs de camions et les flottes pour atteindre ces objectifs tout en réduisant les coûts » explique David Anckaert, vice-président de la division pneumatiques industriels de Goodyear Europe. « Les pneumatiques ne sont qu'une partie d'un tout. Goodyear Proactive Solutions et les autres services liés auxpneumatiques que nous proposons sont clés pour optimiser le potentiel des pneus et améliorer davantage les bénéfices tout en réduisant les émissions ».

Gamme FUELMAX PERFORMANCE

Les pneumatiques FUELMAX PERFORMANCE ont été développés pour permettre des économies d'énergie maximales grâce à une faible génération de chaleur et une faible résistance au roulement pour les transports longue distance. Ils sont marqués « A » à l'étiquetage européen des pneumatiques sur le critère de la résistance au roulement, « B » pour l'adhérence sur sol mouillé, et indiquent une seule onde pour les émissions sonores extérieures. Ils ont le marquage 3PMSF des pneus hiver. Ils sont les premiers pneumatiques pour camion de Goodyear à disposer d'un mélange de gomme à base de silice. C'est un élément clé pour une faible consommation de carburant et pour l'adhérence sur route mouillée. La construction du pneu permet une pression équilibrée de l'empreinte au sol pour une usure régulière et un kilométrage élevé dans toutes les conditions de charge rencontrées en application longue distance.

La gamme Goodyear FUELMAX PERFORMANCE est constituée de deux pneumatiques directeurs FUELMAX S PERFORMANCE et un pneumatique moteur FUELMAX D PERFORMANCE. La combinaison de ces pneumatiques directeur et moteur avec les actuels pneumatiques de remorque Goodyear FUELMAX T - notés A à l'étiquetage énergétique en résistance au roulement - permet d'importantes économies de carburant et réductions d'émissions de CO2.

Une flotte opérant en longue distance de 100 véhicules utilisant cette combinaison de pneumatiques pourrait économiser jusqu'à 214 000 litres de carburant diesel par an et ainsi réduire jusqu'à 557 000 kg de CO2 - soit économiser jusqu'à 290 000 euros en coût de carburant.[3]

Une puce électronique RFID intégrée dans chaque pneumatique permet une identification simple par un lecteur externe qui est en lien avec les systèmes de gestion des pneumatiques et qui permettra de bénéficier de la connectivité future.

FUELMAX S PERFORMANCE

Le pneumatique directeur FUELMAX S PERFORMANCE est disponible dans les dimensions 315/70R22.5 et 385/55R22.5. Le pneumatique directeur 315/70R22.5 a cinq rainures et le 385/55R22.5 en a six. Leurs dessins de bande de roulement optimisent l'évacuation de l'eau et une usure régulière, avec des performances de freinage sur sol mouillé maintenues sur la durée de vie du pneumatique.

FUELMAX D PERFORMANCE

Le pneumatique moteur FUELMAX D PERFORMANCE est disponible en dimension 315/70R22.5 et dispose de la technologie des rainures IntelliMax. Le dessin de la bande de roulement apporte de la traction et permet un auto-nettoyage avec de nouvelles rainures apparaissant à 60 % de taux d'usure de la bande de roulement pour maintenir tout au long de la vie du pneu les performances de traction, de kilométrage élevé et de faible résistance au roulement. Pour contrôler la profondeur de bande de roulement dans n'importe quelle position du pneu, il y a 16 indicateurs.

NOUVEAUTÉS DANS LA GESTION DES PNEUMATIQUES

Au salon IAA, Goodyear présente les nouveautés de Goodyear Proactive Solutions, qui comprend une série complète de solutions basées sur des données, avec des systèmes de gestion télématique avancée et la technologie brevetée de l'analyse prédictive.

Goodyear Proactive Solutions comprend le Goodyear TPMS (Tire Pressure Monitoring System - Système de contrôle de pression des pneumatiques) et la solution Goodyear 'Drive-Over- Reader'.

Applications pour téléphones mobiles & Goodyear 'Drive-Over-Reader'

Les deux applications mobiles de Goodyear Proactive Solutions sont destinées pour l'une aux gestionnaires de flotte et pour l'autre aux chauffeurs. Elles donnent un accès immédiat aux informations sur les pneumatiques gérés par Goodyear Proactive Solutions. Le gestionnaire de flotte dispose d'une visibilité sur l'ensemble de sa flotte avec des rapports disponibles sur chaque pneumatique de chaque véhicule. Les conducteurs quant à eux ont l'information en direct sur les pneumatiques de leurs véhicules. Dans les deux cas, des alertes d'urgence sont émises chaque fois qu'un problème potentiel est détecté.

La solution Goodyear Drive-Over-Reader est en démonstration au Salon IAA dans la zone de démonstration à l'extérieur tous les jours (vers 10h20, 12h20, 14h20 et 16h20). La plaque haute technologie posée sur la route mesure automatiquement la profondeur de la bande de roulement du pneumatique, la pression et la charge à l'essieu en quelques secondes à chaque fois qu'un véhicule passe dessus et permet de détecter d'éventuels problèmes d'usure.

Goodyear Proactive Solutions permet une surveillance des pneumatiques en temps réel tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2, en minimisant les temps d'immobilisation, avec un kilométrage et une capacité de rechapage accrus.

Un camion roulant à la bonne pression des pneumatiques peut économiser environ 694 euros par an par rapport à un camion avec une sous-pression de 1,5 bar et pourrait réduire sa consommation de 510 litres de diesel par an et les émissions de CO2 de 1330 kg[4].

