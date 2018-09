Goodyear presenta i pneumatici FUELMAX PERFORMANCE con consumi efficienti e ridotte emissioni di CO2

Esposte anche le ultime soluzioni per la gestione dei pneumatici

Al Salone internazionale dei veicoli commerciali IAA 2018, Goodyear presenta FUELMAX PERFORMANCE - la sua più recente e in assoluto più efficiente gamma di pneumatici autocarro.



Si tratta dei primi pneumatici Truck in cui Goodyear ha introdotto nel battistrada una mescola completamente in silice che ha permesso ai pneumatici di ottenere la classificazione A dell'etichetta europea per l'efficienza nei consumi. Riportano inoltre la marcatura snow flake (3PMSF), confermando il superamento di rigorosi test invernali. Questi pneumatici permettono alle flotte che operano sul lungo raggio di ottimizzare i risparmi di carburante e aiutano i costruttori dei veicoli a rispettare i sempre più ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dalla UE.

Sempre allo IAA 2018, saranno presentate due nuove APP per smartphone di Goodyear Proactive Solutions, per offrire ulteriori vantaggi agli autisti e ai gestori delle flotte. L'abbinamento tra le soluzioni di Goodyear Proactive Solutions e i pneumatici FUELMAX PERFORMANCE potrà consentire le massime riduzioni del costo totale di possesso e delle emissioni.

Goodyear espone nell'area New Mobility World, al Padiglione P11, stand C102-104.

I nuovi pneumatici anticipano la legislazione proposta dall'UE per ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti del 15% nel 2025 e del 30% entro il 2030.[2]

"I pneumatici sono fondamentali per la mobilità sostenibile e sono una componente chiave delle prestazioni del veicolo. I nuovi Goodyear FUELMAX PERFORMANCE dimostranochiaramente che comprendiamo le sfide e le opportunità che gli obiettivi ambientali pongono ai nostri clienti. Illustrano anche il nostro impegno per aiutare i costruttorie le flotte a raggiungere tali obiettivi e la riduzione dei costi," dichiara David Anckaert, VP Goodyear Commercial Tires Europe. "Goodyear Proactive Solutions, insiemeagli altri servizi legati ai pneumatici, possono rappresentare un elemento chiave per migliorare i profitti e a ridurre le emissioni."

Gamma FUELMAX PERFORMANCE

I pneumatici FUELMAX PERFORMANCE sono sviluppati per offrire massimo risparmio nei consumi alle flotte che operano nel lungo raggio, a fronte di una bassa generazione di calore e di una bassa resistenza al rotolamento. Hanno la classificazione 'A' dell'etichetta europea per l'efficienza dei consumi di carburante, la classificazione 'B' per l'aderenza sul bagnato, un'onda per il rumore esterno di rotolamento, il simbolo snow flake per le prestazioni invernali e sono i primi pneumatici autocarro di Goodyear a presentare una mescola del battistrada interamente in silice. Quest'ultimo è un elemento chiave per ridurre i consumi di carburante e aumentare l'aderenza sul bagnato. La loro struttura assicura una distribuzione della pressione e un'impronta al suolo estremamente regolari che garantiscono un'usura uniforme e un elevato chilometraggio in tutte le condizioni di carico tipiche del trasporto su lunghe distanze.

La gamma Goodyear FUELMAX PERFORMANCE comprende due pneumatici per asse sterzante FUELMAX S PERFORMANCE e un pneumatico per asse motore FUELMAX D PERFORMANCE. L'abbinamento dei pneumatici per asse sterzante e asse motore FUELMAX PERFORMANCE con gli attuali pneumatici rimorchio Goodyear FUELMAX T - anch'essi dotati della classificazione A per l'efficienza dei consumi - consente di ottenere significativi risparmi nel consumo di carburante e un'importante riduzione delle emissioni di CO2.

Una flotta di 100 veicoli per trasporto su lunghe distanze che usa questa combinazione di pneumatici può risparmiare fino a 214.000 litri di carburante diesel all'anno e ridurre leemissioni di CO2 fino a 557.000 kg - con un risparmio dei costi di carburante fino a 290.000 €.[3]

Una caratteristica comune a tutta la gamma è l'etichetta RFID (identificazione a radiofrequenza) contenuta all'interno di ciascun pneumatico, che consente una semplice identificazione con un dispositivo esterno che si collega al sistema di gestione dei pneumatici.

FUELMAX S PERFORMANCE

I pneumatici per asse sterzante della gamma FUELMAX S PERFORMANCE sono proposti nelle misure 315/70R22.5 e 385/55R22.5. La misura 315/70R22.5 è dotata di cinque costolature mentre la 385/55R22.5 ne ha sei, entrambi i pneumatici hanno un disegno del battistrada che ottimizza la distribuzione dell'acqua e garantisce un'usura uniforme e prestazioni di frenata sul bagnato che rimangono efficaci per tutta la vita dei pneumatici. Entrambi i pneumatici per asse sterzante hanno la classificazione 'A' per l'efficienza dei consumi di carburante, 'B' per l'aderenza su bagnato e un'onda per la rumorosità esterna (71 dB).

FUELMAX D PERFORMANCE

Il pneumatico per asse motore FUELMAX D PERFORMANCE è prodotto nella misura 315/70R22.5 ed è dotato della tecnologia IntelliMax Groove. Questa tecnologia prevede che il disegno del battistrada contribuisca alla trazione e alla pulitura, grazie a scanalature che si autogenerano e appaiono quando il battistrada ha raggiunto un'usura del 60% per assicurare trazione durante tutta la vita del pneumatico, elevato chilometraggio e bassa resistenza al rotolamento. La possibilità di rilevare la profondità del battistrada in ogni posizione è assicurata da 16 finestre di misurazione. Il pneumatico riporta la classificazione 'A' per l'efficienza dei consumi di carburante, 'B' per l'aderenza su bagnato e un'onda per la rumorosità esterna (73 dB).

NOVITA' NELLA GESTIONE DEI PNEUMATICI

Al Salone IAA, Goodyear presenta anche le sue ultime novità nell'offerta Goodyear Proactive Solutions, una suite completa di soluzioni basate sui dati, con una telematica avanzata e una tecnologia di analisi predittiva brevettata.

Attualmente le Goodyear Proactive Solutions comprendono il Goodyear TPMS (Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) e il Goodyear Drive-Over-Reader.

Le APP per smartphone e il Goodyear Drive-Over-Reader

Le ultime innovazioni di Goodyear Proactive Solutions sono rappresentate da due nuove APPper smartphone, introdotte di recente: una per i gestori delle flotte e l'altra pergli autisti.

Permettendo di accedere ai dati sui pneumatici aggiornati in tempo reale, garantiscono al gestore della flotta una visione complessiva di tutta la flotta, con la possibilità di ottenere report dedicati per ogni pneumatico di ciascun veicolo, e agli autisti di ricevere dati immediati sui pneumatici del loro veicolo. In entrambi i casi, se viene rilevato un potenziale problema, vengono inviati degli specifici alert.

Con la tecnologia Drive-Over-Reader, un rilevatore high-tech posizionato al suolo misura automaticamente e in pochi secondi la profondità del battistrada, la pressione e il carico per assale quando un veicolo viene posto sopra e permette di individuare potenziali problemi di usura del pneumatico.

Goodyear Proactive Solutions offre un monitoraggio preciso e in tempo reale dei pneumatici, permettendo di ridurre le emissioni di CO2, di minimizzare il tempo di fermo veicolo e di aumentare il chilometraggio e la ricostruibilità del battistrada.

Un autocarro che viaggia con la corretta pressione dei pneumatici può risparmiare fino a 694€, fino a 510 litri di carburante e fino a 1330 kg di CO2 all'anno, rispetto a uno stesso veicolo che viaggia con pneumatici sotto-gonfiati di 1.5 bar.[4]

Il Goodyear Drive-Over-Reader sarà oggetto di una dimostrazione LIVE, nell'area esterna dell'IAA, tutti i giorni (indicativamente alle ore 10.20, 12.20, 14.20, 16.20).

Goodyear

Goodyear è una delle principali aziende costruttrici di pneumatici del mondo. Ha un organico di circa 64.000 dipendenti e fabbrica i suoi prodotti in 48 stabilimenti in 22 paesi del mondo. I suoi due Centri di Innovazione, ad Akron, nello Stato dell'Ohio (USA), e a Colmar-Berg, in Lussemburgo, si impegnano per sviluppare prodotti e servizi all'avanguardia, che costituiscono un punto di riferimento per l'industria in termini di prestazioni e tecnologie.

Per maggiori informazioni su Goodyear e i suoi prodotti, visitare il sito http://www.goodyear.com/corporate.

