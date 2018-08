Google-zertifizierter Publishing-Partner expandiert aggressiv auf dem europäischen Markt für digitales Publishing

LONDON, 27. August 2018 /PRNewswire/ -- Ezoic, ein von Google zertifizierter Publishing-Partner, hat kürzlich Pläne bekannt gegeben, weiter im europäischen Markt für digitales Publishing zu expandieren. Ezoic verfügt seit einigen Jahren über eine Niederlassung in Newcastle und hat zudem kürzlich eine Niederlassung in London eröffnet. Der Personalbestand in Europa ist im letzten Jahr um 450 % gewachsen.