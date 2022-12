Göran Marby quitte son poste de président directeur général de l'ICANN

LOS ANGELES, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) annonce que le conseil d'administration a accepté la démission de Göran Marby de son poste de président directeur général (PDG). Le départ de M. Marby prend effet immédiatement.

« Au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier Göran pour son leadership au cours des six années et demie qui viennent de s'écouler. Il a exercé sa fonction pendant une période critique de l'histoire de l'ICANN », a déclaré Tripti Sinha, présidente du conseil d'administration de l'ICANN. « Il a joué un rôle déterminant dans la direction de l'ICANN jusqu'à la phase finale de la transition de la gestion de l'IANA par le gouvernement américain et dans l'établissement d'une vision solide pour le prochain chapitre de l'ICANN. Il a également fortement soutenu les efforts de l'ICANN pour servir les internautes du monde entier en créant le groupe d'étude technique de l'initiative de facilitation de la sécurité du DNS et le projet de rapport sur les activités d'abus de domaine pour atténuer les menaces pesant sur le système de noms de domaine, ainsi que la Coalition pour l'Afrique numérique afin de rassembler des partenaires partageant les mêmes idées pour développer l'Internet en Afrique. »

Quelques exemples des nombreuses réalisations notables de Marby :

Il a dirigé l'ICANN tout au long de la pandémie mondiale de COVID-19 pour laquelle il n'y avait pas de feuille de route.

Il a renforcé et fait évoluer la culture de l'ICANN, avec pour résultat 90 % de réponses positives à l'enquête sur l'engagement du personnel en 2022.

Il a créé la phase de conception opérationnelle, un mécanisme permettant d'effectuer une évaluation des recommandations de politiques du Conseil de l'Organisation de soutien aux noms génériques (GNSO) afin de fournir au Conseil des informations pertinentes pour ses délibérations sur l'approbation ou non desdites recommandations.

l'Organisation de soutien aux noms génériques (GNSO) afin de fournir au Conseil des informations pertinentes pour ses délibérations sur l'approbation ou non desdites recommandations. Il a soutenu les efforts de surveillance et d'atténuation des menaces pour la sécurité des DNS.

Il s'est engagé avec succès auprès des gouvernements du monde entier pour protéger l'ICANN et gagner en indépendance pour élaborer des politiques.

Il a créé des initiatives visant à offrir un meilleur accès à Internet aux utilisateurs du monde entier.

À la demande du conseil d'administration, M. Marby demeurera à la disposition de l'ICANN jusqu'au 23 mai 2024, afin de soutenir la transition vers un nouveau dirigeant ainsi que pour guider le conseil d'administration au sujet de toute demande.

« Je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli avec la communauté et le Conseil d'administration de l'ICANN. L'ICANN a élaboré les stratégies de mise en œuvre de plusieurs initiatives critiques qui façonneront l'avenir de l'ICANN et des internautes du monde entier », a déclaré M. Marby. « Je suis également parfaitement conscient qu'il s'agit d'initiatives à long terme pour lesquelles la continuité du leadership est essentielle. Le prochain président directeur général guidera la prochaine phase de ce travail. »

Le Conseil d'administration de l'ICANN se mettra à la recherche d'un nouveau PDG au début de l'année 2023. Sally Costerton, conseillère principale du président de l'ICANN et première vice-présidente de l'engagement mondial des parties prenantes, a été nommée présidente et PDG par intérim. « Je suis reconnaissant à Sally d'avoir accepté d'assumer cette mission supplémentaire afin d'assurer la continuité et le leadership de nos activités », a déclaré Mme Sinha.

Pour obtenir une image en haute résolution de Tripti Sinha, veuillez cliquer ici .

Pour plus d'informations sur Sally Costerton, veuillez cliquer ici .

Pour obtenir une image haute résolution de Mme Costerton, veuillez cliquer ici .

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de contribuer à garantir un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse (un nom ou un numéro) sur votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où se trouver. L'ICANN aide à coordonner et à prendre en charge ces identifiants uniques à travers le monde. L'ICANN a été fondé en 1998 en tant que société d'intérêt public à but non lucratif avec une communauté de participants du monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

SOURCE ICANN