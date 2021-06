Gordon & MacPhail apresenta o uísque escocês single malt mais antigo do mundo: Generations 80YO da destilaria Glenlivet apresentado em parceria com Sir David Adjaye Obe

Denominado "o pai do single malt" pelo renomado escritor sobre uísques Charlie MacLean, George Urquhart acreditava fervorosamente que cada uísque deveria ser maturado até que o barril e a bebida se combinassem para criar a qualidade desejada, e então estaria pronto para ser compartilhado. O tempo para o Cask 340 era de 80 anos, mais longo do que qualquer outro uísque escocês na história.

Em 5 de fevereiro de 2020, apoiando-se na habilidade e experiência únicas adquiridas ao longo de mais de 125 anos, foi tomada a decisão de finalmente engarrafar o precioso resultado do barril, que rendeu um total de 250 decantadores.

"O fato deste uísque - o single malt escocês mais antigo já engarrafado - permanecer tão cheio de sabor vibrante, com um teor alcoólico de 44,9%, é o testemunho do conhecimento transmitido de geração para geração de minha família", explica Stephen Rankin, diretor de prestígio da Gordon & MacPhail Whiskies e membro da quarta geração da família proprietária da empresa.

Há mais de 125 anos, a Gordon & MacPhail tem sido orientada por uma missão simples: criar uísque puro malte escocês de qualidade excepcional. Através de quatro gerações de propriedade familiar, a empresa uniu seus próprios barris com a bebida de mais de 100 destilarias escocesas. É esta profundidade e amplitude únicas de experiência que permitem que a Gordon & MacPhail combine o carvalho, a bebida e o tempo para criar uísques icônicos que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo.

Para celebrar a visão de John e George Urquhart, a Gordon & MacPhail colaborou com o arquiteto e designer Sir David Adjaye OBE, aclamado internacionalmente, para criar um decantador e uma caixa de carvalho exclusivos para abrigar o uísque mais precioso do mundo até hoje. Descrito como "um arquiteto com a sensibilidade e visão de um artista", Adjaye foi uma escolha natural como parceiro criativo: um homem que compartilha os valores da empresa sobre arte, legado e habilidade.

"Ao colaborar, estou buscando parceiros com ideias semelhantes em termos de habilidade, crenças e tradições. Adorei o rigor e a obsessão da Gordon & MacPhail com seus produtos e sua habilidade – um compromisso romântico que permite que se façam coisas excepcionais. Nossa parceria pareceu tão orgânica", expressa Adjaye.

"Envelhecer um single malte escocês ao longo de oito décadas é uma arte", acrescentou Ewen Mackintosh, diretor geral da Gordon & MacPhail, "semelhante em muitos aspectos à arquitetura, em que você está criando algo que precisa resistir ao teste do tempo. Nenhum dos dois pode ser apressado. Sir David e a Gordon & MacPhail compartilham o compromisso de investir no futuro. Ambos vemos o significado de criar algo excepcional, deixando um legado para as futuras gerações."

Da mesma forma que um 50º aniversário é comemorado com ouro, 80 anos é tradicionalmente simbolizado pelo carvalho, um reflexo agradável deste uísque, embalado em carvalho por oito décadas. O decantador e a caixa deslumbrantes criados por Sir David Adjaye será lançado em setembro de 2021, e o decantador número 1 será leiloado pela Sotheby's no início de outubro de 2021. Continuando com o tema legado, os lucros do leilão, menos os custos, serão doados à premiada instituição de caridade escocesa Trees for Life, cuja missão é revitalizar a floresta caledoniana.

"É apropriado que este lançamento forneça um legado relevante, valioso e duradouro com benefícios diretos para muitas pessoas", comenta Ewen Mackintosh.

A linha Generations da Gordon & MacPhail já apresentou alguns dos uísques single malt mais envelhecidos a ser engarrafados. Sua reputação será ainda mais aprimorada em setembro, quando a Generations 80YO da Gordon & MacPhail, da destilaria Glenlivet, será finalmente lançada.

