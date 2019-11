Gorillaz y Superplastic se asocian para lanzar un juguete de vinilo de edición limitada de 2D

Primer juguete de Gorillaz en más de 10 años

BURLINGTON, Vermont y LONDRES, 15 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El diseñador de juguetes y de marca de celebridades sintéticas líder Superplastic ha unido fuerzas con y la banda británica Gorillaz y su álbum "El acto más exitoso del mundo* para crear un nuevo juguete de edición de coleccionista ultralimitada, disponible hoy en superplastic.co y gorillaz.com /store .

La colaboración ve al cantante líder 2D de Gorillaz, inmortalizado en vinilo. Este juguete es el primero de este tipo de Gorillaz en más de diez años desde que el cocreador de Gorillaz, Jamie Hewlett, trabajó por primera vez con el fundador de Superplastic, Budnitz, en los icónicos juguetes de vinilo Gorillaz en 2005. El juguete de la edición coleccionista de pulgadas cuenta con brillantes ojos LED; un soporte para micrófono y el arte icónico de Hewlett realizado por el famosa minuciosidad y ojo al detalle por la calidad de Budnitz.

El fundador de Superplastic, Paul Budnitz, dijo: "Gorillaz es una gran inspiración. Estoy increíblemente emocionado de volver a trabajar con Jamie en los juguetes".

2D ha relatado que "estaba fuera mirando escaparates para la temporada navideña o algo así, y en una ventana vi mi reflejo. Pero parecía mucho más pequeño. Y parecía que estaba cantando".

A Budnitz, que creó los juguetes originales de Gorillaz en colaboración con Hewlett hace casi diez años, a menudo se le atribuye la popularización del movimiento de juguetes de arte en todo el mundo y también es conocido como cocreador de celebridades sintéticas Janky & Guggimon.

La edición limitada del juguete 2D, 2D de vinilo GORILLAZ X SUPERPLÁSTICO, se vende por 80 $ (65 £) a través de superplastic.co y gorillaz.com /store

Acerca de GORILLAZ

El grupo virtual Gorillaz es el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, el guitarrista Noodle y el batería Russel Hobbs. Creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, su aclamado álbum debut homónimo fue lanzado en 2001. Los álbumes posteriores de la banda ganadora de premios BRIT y Grammy son Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) y álbum actual The Now Now (2018). Un fenómeno verdaderamente global, Gorillaz ha encabezado las listas de éxitos en todo el mundo y recorrió el mundo desde San Diego a Siria, recogiendo cientos de millones de transmisiones y ventas récord en el camino. Gorillaz ha logrado el éxito en formas completamente innovadoras, ganando numerosos premios, incluido el codiciado honor de creatividad de Jim Henson.

* The Guinness Book Of World Records reconoce a la banda como el acto virtual más exitoso del planeta.

Acerca de Superplastic

Superplastic es un producto basado en personajes y una compañía de entretenimiento animado famosa por las celebridades sintéticas Janky & Guggimon, así como por su línea siempre agotada de juguetes y prendas de diseño de edición limitada. La compañía fue fundada en 2018 por el conocido artista y empresario Paul Budnitz (Kidrobot, Ello, Budnitz Bicycles), y la compañía completó recientemente una serie A de 10 millones de dólares en 2019. El legendario artista de juguetes Huck Gee es el jefe creativo. Superplastic tiene su sede en Burlington, Vermont, con oficinas satélite en la ciudad de Nueva York y San Francisco.

https://www.superplastic.co

Instagram: @superplastic

Twitter: @superplastic

Contacto de prensa:

press@superplastic.co

+1 802-444-3868

Press Kit

Related Links

https://superplastic.co



SOURCE Superplastic