Gosuncn arbeitet mit PPC zusammen, um eine CDMA 450 Smart Grid Kommunikationslösung erfolgreich in europäischen Ländern einzusetzen.

WIEN, Österreich, 12. November 2018 /PRNewswire/ -- Am 7. November präsentierten Gosuncn und Power Plus Communication („PPC", ein führender Hersteller von Smart Metering und Smart Grid Communication Systemen in Deutschland) während der Europäischen Versorgungswoche 2018 in Wien gemeinsam einen auf CDMA 450MHz basierenden Smart CDMA Router, der in vielen europäischen Ländern erfolgreich auf den Strommärkten eingesetzt wird.