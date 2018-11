Gosuncn coopère avec PPC pour déployer avec succès une solution intelligente de communication sur le réseau électrique CDMA 450 dans les pays européens

Le routeur CDMA intelligent lancé par PPC permet de communiquer avec divers dispositifs de contrôle du réseau électrique et compteurs via RS485, LAN et WMBUS. Grâce au réseau CDMA 450 MHz, les données peuvent être chargées vers la plateforme de gestion en temps réel pour une gestion précise, fiable et en temps réel des mesures. Le système de gestion du réseau de PPC permet, en toute sécurité, de modifier la configuration et de mettre à jour le micrologiciel des dispositifs.

Christian Freudenmann, directeur principal des produits des solutions M2M sans fil de PPC a déclaré : « Les très bonnes propriétés de pénétration du 450 MHz et la bande passante du CDMA 450 sont parfaitement adaptées pour couvrir les exigences du marché européen en matière de réseaux électriques intelligents sécurisés et d'applications de comptage intelligent. Pour ces cas d'utilisation, nous avons conçu un routeur CDMA intelligent IPv6 et IPv4 qui connecte des périphériques Ethernet ou des réseaux LAN complets, ainsi que des périphériques WMBUS ou RS485, au réseau CDMA 450 MHz en utilisant des VPN site à site. En outre, il est possible d'ajouter des applications programmables et spécifiques au client. Dans le routeur CDMA intelligent, nous avons déployé le MC5635 de Gosuncn. Gosuncn nous a aidés à adapter le routeur CDMA intelligent aux exigences de nos clients en Autriche, aux Pays-Bas et en Allemagne, par exemple. Gosuncn est un partenaire de confiance pour les solutions de communication. »

Gosuncn fournit un module de communication 3G MC5635, basé sur le CDMA 450 MHz, le routeur CDMA intelligent de PPC. Le MC5635 est développé sur la plateforme Qualcomm, répond aux facteurs de forme unifiés 30*30 mm LCC de Gosuncn et prend en charge le CDMA 1X/EV-DO Rév.A/Rév.B 450 MHz avec un taux maximum théorique de 14,7 Mb/s descendant/5,4 Mb/s ascendant. Il se caractérise par une sensibilité élevée aux radiofréquences et par une faible consommation électrique en veille. Il peut répondre aux exigences de fiabilité élevée de qualité industrielle requises pour la communication relative à l'électricité. Zhu Kegong, le vice-président de Gosuncn, a fait l'éloge de cette coopération : « En 2014, le module CDMA 1X de Gosuncn a été largement mis en œuvre sur le marché néerlandais de l'électricité. Cette coopération réussie avec PPC est une nouvelle étape importante pour Gosuncn sur le marché européen de l'électricité, et la connexion créera des valeurs illimitées pour nos clients et les utilisateurs d'électricité européens. »

Grâce à ses importants efforts sur le marché européen, Gosuncn a établi une coopération approfondie avec les géants néerlandais de l'énergie Alliander, avec Italian Power Company et avec l'allemand PPC. La série de modules cellulaires a acquis une bonne réputation auprès de ses utilisateurs. À l'avenir, Gosuncn permettra au marché mondial des compteurs intelligents de disposer de connexions et services sans fil plus intelligents, plus sûrs et plus fiables.

À propos de Gosuncn :

Gosuncn, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication sans fil M2M Gosuncn Technology Co., LTD., dénommée Gosuncn, se consacre au développement, à la production et à la commercialisation de modules cellulaires M2M, de solutions automobiles connectées et de solutions IdO.

