got milk?: una nueva generación adopta la frase icónica

"Me ha inspirado mucho la creatividad con la que la gente ha adoptado la leche este año", dijo Yin Woon Rani, CEO de MilkPEP. "Desde batir el café Dalgona hasta correr una milla con un vaso de leche en la mano, los TikTok-ers de hoy están encontrando más formas de conectarse con la leche. Todo este amor a la leche nos inspiró a reimaginar got milk? para la nueva generación social."

No es ninguna novedad que la leche sea la bebida favorita de los niños - y de sus padres- en todas partes. La leche tiene la combinación perfecta del sabor que le encanta a los niños y la nutrición que necesitan para seguir creciendo. De hecho, es la fuente alimenticia principal de calcio y vitamina D, los cuales son esenciales en la dieta de los niños1. Ninguna otra bebida contiene el mismo poder nutricional de los 9 nutrientes esenciales de la leche por sólo alrededor de 25 centavos por cada vaso de 8 onzas.

La leche recupera su lugar esencial en los corazones y los refrigeradores de Estados Unidos

Cuando los estadounidenses se enfrentaron a tiempos difíciles, compraron más leche, y no solo durante las fases iniciales de "abastecimiento" de la pandemia. Los consumidores han continuado comprando leche en cantidades que no se habían visto en años, subiendo aproximadamente un 4 por ciento en ventas minoristas en lo que va del año2. La leche es "esencial" para las comidas de los hogares que toman leche y el 80 por ciento la consumen en casa3.Los padres deciden comprar leche porque confían en su nutrición, versatilidad y sabor. De hecho, el 72 por ciento de las mamás dijeron que la leche fue el alimento imprescindible en casa en cuanto llegaron las órdenes de confinamiento, por encima de alimentos básicos como pan, huevo y verduras4.

got milk? le pide a la nueva generación que muestre lo que hace

Hoy, got milk? se transforma con nuevas caras y nuevas plataformas que llevan la icónica campaña a una nueva generación, pidiéndoles a los niños y adolecentes que muestren lo que tienen (show us what you got). Desde la medallista de oro olímpica Katie Ledecky uniéndose a la red social del momento TikTok, hasta reimaginar la temporada de "regreso a clases", got milk? proporcionará experiencias inesperadas para ayudar a los niños y a los padres a encontrar más diversión, nutrición y normalidad en un mundo en constante cambio.

"Estoy súper contenta de ser parte de un nuevo got milk? con todas las personas increíbles haciendo cosas realmente geniales con la leche ", dijo Kheris Rogers, la joven co-creadora de Flexin' in my Complexion™." ¡Creo que es muy importante celebrar lo que nos hace únicos, por eso me emociona mostrarle a mi comunidad lo que hago con leche, y desafiarlos a hacer lo mismo!"

Arraigada en las redes sociales y contenido de influencers, la nueva campaña de got milk? también incluye publicidad televisiva y digital, así como asociaciones y promociones. Busca got milk? en YouTube.com/gotmilk para seguir la acción.

"La reinvención de esta icónica campaña toma esta línea también icónica como un nuevo comienzo para nuestra industria", dijo Rani. "Nuestros socios en el Consejo de Procesadores de Leche de California - creadores de la famosa campaña got milk? - y el resto de la industria y las marcas de leche en todo el país, están muy entusiasmados de traer got milk? de vuelta a nivel nacional, a una nueva generación de amantes de la leche."

Información sobre MilkPEP

El Programa Educativo de los Procesadores de Leche (MilkPEP) de Washington DC fue fundado por las compañías lecheras del país que están comprometidas a aumentar el consumo de leche. MilkPEP lleva a cabo la campaña Leche. Amor por lo verdadero, una campaña multifacética diseñada para educar a los consumidores sobre los excelentes beneficios nutritivos de la leche, con 9 nutrientes esenciales, incluyendo proteína de alta calidad, en cada vaso de 8 onzas. Para más información, visita fuertesconleche.com. sociedAD/Campbell Ewald es la agencia creativa para la campaña – de las compañías lecheras de Estados Unidos.

