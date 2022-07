Gotion gibt GDRs aus und geht an die Schweizer Börse

HEFEI, China, 29. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Am 28. Juli wurde Gotion High-Tech Co., Ltd. (SZE: 002074 / SSE GDRs: GOTION), der weltweit führende chinesische Hersteller von Stromversorgungsbatterien, durch die Ausgabe von Global Depositary Receipts (GDR) offiziell an der Schweizer Börse notiert und ist damit die erste Gruppe chinesischer Unternehmen, die an die Schweizer Börse kam.

Die Schweizer Börse, die Shenzhen Stock Exchange und die Shanghai Stock Exchange hielten gleichzeitig eine Zeremonie für die China-Swiss Stock Connect Celebration und das GDRs Listing Event in den 3 Städten ab. Fang Xinghai, stellvertretender Vorsitzender der CSRC, und Herr Stoffel, Staatssekretär des Schweizer Finanzministeriums, gaben die offizielle Eröffnung des GDR-Geschäfts zur Verbindung der schweizerischen und chinesischen Wertpapiermärkte bekannt.

Gotion hat 22.833.400 GDRs zu einem Angebotspreis von 30,00 USD pro GDR platziert, wobei ein GDR einen Anteil an fünf A-Aktien des Unternehmens darstellt, was zu einem Bruttoerlös von rund 685 Mio. USD aus dem Angebot führt.

Die GDR-Emission ist gemessen am Umfang der zugrunde liegenden Emission das größte GDR-Projekt an der Schweizer Börse seit der Einführung der China-Europe Stock Connect-Regeln. Es ist auch das größte Eigenkapitalfinanzierungsprojekt, das in diesem Jahr auf dem Schweizer Markt ausgegeben wurde.

Gotion will vor allem die Produktionskapazitäten von Batterieprodukten und Rohstoffen in Übersee durch Investitionen in Sachanlagen, den Erwerb von Beteiligungen oder andere Mittel ausbauen, um die internationale Präsenz des Unternehmens und das Betriebskapital zu erhöhen, sowie andere allgemeine Unternehmenszwecke zu erfüllen und dem Unternehmen dabei zu helfen, zum gemeinsamen Ziel der Welt beizutragen, den Kohlenstoffpegel schließlich zu senken.

LI Zhen, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor von Gotion, sagt dazu: „Wir freuen uns über die erfolgreiche Preisfestsetzung für unser Angebot an GDRs und das Interesse von nationalen und internationalen Investoren an unserem Unternehmen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Gotion. Unsere Hauptanteilseigner und ich sind weiterhin fest entschlossen, die Wachstumsgeschichte von Gotion langfristig voranzutreiben."

Gotion High-tech ist eines der ersten Unternehmen in China, das sich mit der unabhängigen Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge befasst hat und zu einem weltweit führenden und schnell expandierenden Anbieter von neuen Energielösungen geworden ist. Volkswagen wird Ende 2021 offiziell der größte Anteilseigner von Gotion.

