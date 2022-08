Gotion High-tech affiche des revenus de 8,638 milliards d'euros et une croissance de 358,28 % de ses revenus à l'étranger au cours du premier semestre de l'année

HEFEI, Chine, 27 août 2022 /PRNewswire/ -- Gotion High-tech a annoncé ses résultats provisoires le 26 août (sur les heures de Beijing). Au cours de la période visée par le rapport, la Société a enregistré des revenus de 8 638 millions de yuans, ce qui représente une croissance de 143,24 % par rapport à l'année précédente, dont 358,28 % pour les régions d'outre-mer, pour atteindre 1,279 milliard de yuans. L'entreprise devrait atteindre son objectif de croissance globale des revenus de 100 % par rapport à l'année précédente.

Gotion High-tech est un leader des batteries d'alimentation dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle en Chine. L'entreprise a généré des revenus provenant principalement de la batterie au lithium, de la batterie de stockage et de l'équipement de transmission et de distribution d'énergie. Au cours de la période visée, le secteur des batteries au lithium a été la principale source de revenus de l'entreprise, qui a maintenu une forte tendance de croissance et a enregistré des revenus de 6,61 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation de 113,93 % par rapport à l'année précédente. En particulier, les données sur le secteur des batteries de stockage ont été divulguées pour la première fois dans le rapport financier : il a généré des revenus de 1,28 milliard de yuans au cours de la période, ce qui représente 14,8 % des revenus totaux de l'entreprise.

Selon SNE Research, au cours du premier semestre de l'année, Gotion High-tech misait sur une capacité installée de batterie de 5,8 GWh, avec une part de marché de 2,9 %, en hausse d'un point de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière, ce qui lui a valu le huitième rang mondial. L'entreprise a également enregistré plus de 250 000 unités pour les véhicules électriques transportant des passagers avec batterie dans le monde, ce qui représente une part de marché d'environ 5,9 % lui conférant le cinquième rang mondial.

