Gotion High-tech oferecerá produtos e suporte técnico de células unificadas para Volkswagen

HEFEI, China, 13 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Em 12 de julho, a Gotion High-tech e o Volkswagen Group firmaram um acordo estratégico de cooperação. O objetivo dos dois parceiros é industrializar a produção planejada de células de bateria na unidade de Salzgitter da Volkswagen Group Components, e a Gotion oferecerá o suporte técnico correspondente.

Segundo o acordo, ambos os lados trabalharão para a rápida industrialização das células na planta de Salzgitter, de propriedade da Volkswagen, com a Gotion High-Tech atuando como parceira de tecnologia para o layout da fábrica de células, maquinários e processos de produção. Um novo centro de células para produção de baterias será construído com base em um Centro de Excelência para Células de Baterias da Volkswagen existente, que inclui extensos laboratórios de células, uma linha piloto para produção de células e uma planta piloto para reciclagem de baterias.

No mercado chinês, a Hefei Gotion, a única subsidiária da Gotion High-Tech, também firmou um acordo com o Volkswagen Group (China) para desenvolver a primeira geração de células unificadas para o segmento de volume. Isso significa que a Gotion é a primeira desenvolvedora a receber este contrato de desenvolvimento.

Ambos os projetos sobre a construção da fábrica de baterias e o desenvolvimento de células com a Gotion High-Tech fazem parte do plano abrangente do Volkswagen Group, apresentado durante o evento do Dia da Energia em março, para reduzir significativamente a complexidade e o custo das baterias, ao mesmo tempo em que impulsiona o alcance e o desempenho da carga para tornar o carro elétrico mais atrativo. Também nesse evento, o Volkswagen Group anunciou a criação de seis gigafábricas em parceria na Europa com capacidade de produção total de 240 GWh.

O conceito de célula unificada da Volkswagen refere-se a um formato de célula prismática adaptável a várias misturas de produtos químicos disponíveis hoje ou prontos para o mercado em um momento posterior e é compatível com todas as grandes inovações futuras em produtos e processos.

Além disso, a Gotion High-Tech também será um fornecedor certificado do Volkswagen Group na China, fornecendo baterias para os produtos da plataforma de acionamento elétrico modular MEB do grupo no futuro.

O Dr. Herbert Diess, presidente do Conselho de Administração da Volkswagen AG, afirmou: "Estamos entusiasmados em ampliar nossa parceria com a Gotion High-tech constituindo uma empresa de baterias de alto nível para juntos impulsionar a tecnologia de células. Este é apenas um passo em direção ao nosso objetivo de nos tornarmos, juntamente com os parceiros, um dos três maiores fabricantes de células de bateria de todo o mundo."

Thomas Schmall, membro do Conselho de tecnologia do Grupo e CEO da Volkswagen Group Components, afirmou: "A Gotion High-Tech é uma fabricante de células bem-sucedida, reconhecida por um trabalho inovador de qualidade. Espero que possamos ampliar a tecnologia de bateria em parceria, começando em Salzgitter. Com isso, aprimoramos ainda mais o componente central do automóvel que é relevante para o cliente e tornamos a mobilidade eletrônica ainda mais acessível."

Zhen LI, presidente e CEO da Gotion High-Tech State, afirma: "Com nossa tecnologia avançada de bateria e rica experiência na fabricação de baterias, a Gotion High-Tech oferecerá suporte total à estratégia de eletrificação do Volkswagen Group e, juntos, promoveremos a transição para a neutralidade de carbono até 2050 para mudar completamente a dependência da sociedade humana em relação à energia fóssil."

Sobre a Gotion High-Tech:

A Gotion é uma empresa internacional voltada para a tecnologia focada no desenvolvimento e produção de baterias de energia. A Gotion foi fundada em 2006 com sede em Hefei, capital da província de Anhui e fez abertura de capital em maio de 2015 como a primeira empresa de baterias de energia da China a entrar no mercado de capitais. A Gotion é especializada em baterias para veículos de novas energias, aplicação de armazenamento de energia, equipamentos de transmissão e distribuição de energia e outros novos negócios de energia, e agora conta com dez bases de produção na China. Além disso, a Gotion construiu oito centros de P&D em Hefei, Xangai, Vale do Silício, Cleveland, Tsukuba / Japão, Singapura, Alemanha e Índia. A Gotion tem mais de 2.000 engenheiros e cientistas profissionais de P&D e recebeu 2.797 patentes em diferentes áreas.

FONTE Gotion High-Tech

