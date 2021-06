Gouvernement de la République d'Angola (ministère des Transports) : Appel d'offres international ouvert pour la concession du terminal polyvalent de conteneurs et de marchandises diverses du port de Lobito, avec une période d'exécution de 20 ans

La date limite de soumission des offres est le 16 août 2021 et l'appel d'offres susmentionné s'adresse aux entreprises ou associations commerciales étrangères qui ont une expérience manifeste de l'activité en question ou qui répondent aux exigences stipulées dans le programme.

Les entreprises souhaitant participer à l'appel d'offres doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Une mise de fonds initiale d'au moins 25 M$ US (vingt-cinq millions de dollars américains);

Un volume d'affaires annuel moyen pour les trois derniers exercices correspondant au minimum à 100 M$ US (cent millions de dollars américains);

Des actifs nets d'au moins 100 M$ US (cent millions de dollars américains);

En ce qui concerne leur capacité technique, les entreprises participant à l'appel d'offres doivent avoir, directement ou par l'entremise de filiales, une part d'au moins 25 % dans au moins trois opérations de concession pour des terminaux portuaires au cours des trois dernières années, y compris au moins 50 % dans l'une de ces opérations, avec un trafic annuel moyen au cours des trois dernières années d'au moins 250 000 EVP (deux cent cinquante mille EVP).

Les entreprises participant à l'appel d'offres doivent présenter leur demande dans un format physique, au siège social d'Empresa Portuária do Lobito, plus précisément à la salle Concessions, située dans le bâtiment Lobito Port Container Terminal, au 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, entre 9 h et 17 h. La demande doit être adressée à la Comissão de Avaliação das Concessões.

Compte tenu de l'importance de cet appel d'offres, votre service des communications sociales est invité à partager le communiqué de presse ci-dessus.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les soumissions, les parties intéressées sont invitées à consulter les liens suivants :

www.concursos-mintrans.ao

www.mintrans-tenders.ao

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1536943/Govt_Angola_Transportation.jpg

SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)