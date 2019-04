Governadores debatem segurança e capitalização dos Estados no 18º Fórum Empresarial LIDE

SÃO PAULO, 5 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Com novo formato, conceito e local, o Fórum Empresarial LIDE teve na sexta-feira, 5 de abril, em Campos do Jordão (SP), o seu dia de debates. Uma das novidades desta 18ª edição foi a reunião de governadores no painel sobre "Segurança e Capitalização dos Estados". Mediado por Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, e pelo jornalista William Waack, o painel contou com a participação dos governadores João Doria (SP), Eduardo Leite (RS) e Ronaldo Caiado (GO), além do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr.