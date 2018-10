Governo avalia a ampliação de tratamento para câncer renal

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- O câncer de rim é uma doença silenciosa, que não costuma apresentar sintomas em suas fases iniciais, fazendo com que muitos pacientes descubram o tumor por acaso – ao fazer um exame de imagem durante um check-up de rotina ou para investigar outras suspeitas. Com isso, em muitos casos o diagnóstico é feito com a doença em estágio avançado ou metastático1, quando as chances de cura são menores.

A cirurgia costuma ser indicada para casos nos quais o tumor é diagnosticado precocemente. Já nos casos avançados, com a presença de metástase em outros órgãos, o tratamento deve ser individualizado. "Os tumores de rim não costumam responder bem aos tratamentos oncológicos convencionais, como quimioterapia e radioterapia. Assim, o mais importante é amenizar os sintomas e retardar as complicações. Para isso, é essencial optar por uma medicação que seja eficaz, mas que também tenha boa tolerabilidade, prezando pela qualidade de vida do paciente", afirma Fernando Maluf, oncologista clínico e um dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) abriu uma consulta pública para discutir a incorporação do pazopanibe e sunitinibe, medicamentos que agem para diminuir e interromper o crescimento de células cancerígenas, ou mesmo destruí-las, em alguns tipos de câncer de células renais em estágio avançado e/ou metastático. "Esse tipo de medicamento age em alvos que estimulam o crescimento de células e dos vasos sanguíneos. Por serem terapias orais, o pazopanibe e sunitinibe são mais fáceis de serem administrados do que infusões de quimioterapia, contribuindo na manutenção da qualidade de vida desses pacientes", explica o especialista.

Ainda que a decisão preliminar da CONITEC seja pela não incorporação dos inibidores de tirosina quinase, no SUS, para o tratamento do carcinoma renal de células claras metastático, as contribuições da sociedade civil podem complementar a perspectiva da CONITEC e, se fundamentada, mudar a recomendação final da instituição. A avaliação é então encaminhada para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, responsável pela decisão final de incorporar ou não o medicamento ao SUS.

A consulta pública está aberta para contribuições da sociedade civil até 29 de outubro no site http://conitec.gov.br/consultas-publicas, sob o nome "Cloridrato de pazopanibe e malato de sunitinibe para carcinoma de células renais metastático", consulta número 54.

