Governo de Angola (Ministério dos Transportes): Decorre o Concurso Público Internacional para gestão do Terminal Polivalente de Contentores e de Carga Geral do Porto do Lobito, com um prazo de execução de 20 anos

Para as empresas interessadas em participar do concurso, deverão apresentar obrigatoriamente os seguintes requisitos:

Um capital próprio realizado não inferior ao equivalente a USD 25 milhões (Vinte e Cinco Milhões de Dólares Americanos).

Um volume de negócios médio anual dos últimos 3 exercícios fiscais não inferior ao equivalente a USD 100 milhões (Cem Milhões de Dólares Americanos).

Activo líquido não inferior ao equivalente a USD 100 milhões (Cem Milhões de Dólares Americanos).

Quanto a capacidade técnica, as empresas concorrentes deverão ter, directamente ou através de subsidiárias, uma participação não inferior a 25 % em pelo menos 3 operações de concessão de terminais portuários, nos últimos 3 anos, sendo que em pelo menos uma dessas operações tenham uma participação não inferior a 50%, com uma quantidade média anual de movimentação durante os últimos 3 anos não inferior a 250.000 TEUs (Duzentos e Cinquenta Mil TEUs).

Os Concorrentes deverão apresentar as propostas em suporte físico, na sede da Empresa Portuária do Lobito, concretamente na sala de Concessões, situada no edifício do Terminal de Contentores do Porto do Lobito, 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, das 09h00 às 17h00, e devem ser dirigidas à Comissão de Avaliação das Concessões.

Dada a relevância deste concurso, vimos por este meio convidar o vosso órgão de Comunicação Social para a divulgação da referida nota de imprensa.

Para mais informações sobre as candidaturas, os interessados deverão acessar os links abaixo:

www.concursos-mintrans.ao

www.mintrans-tenders.ao

