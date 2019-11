Governo de São Paulo lança o Agro Expo International

"O agro tem uma importância capital para nosso estado. São Paulo representa 22% de toda a produção do agro nacional. Somos líderes mundiais em açúcar, álcool, etanol e suco de laranja, temos posições destacadas em grãos e proteína animal. O número de empregos vinculados ao agro também é grande, foi um setor que cresceu quase 9% na oferta de novos postos até outubro e nosso objetivo é atingir 15% de crescimento de mão de obra em 2020. O objetivo desse evento é atingir os principais mercados internacionais, com destaque para China, Oriente Médio e EUA", disse Doria.

O evento, inspirado em modelos internacionais de networking, será realizado entre os dias 16 e 18 de novembro de 2020 no Transamerica Expo Center, na capital paulista. A Agro Expo International reunirá todos os elos do setor responsável pelo desenvolvimento econômico, aumento da competitividade e internacionalização do Brasil.

Serão aproximadamente 100 expositores e são esperados 4,5 mil visitantes altamente qualificados nos três dias de evento, entre produtores e empresas rurais, empreendedores, as principais associações e cooperativas, startups, as maiores tradings do agro global, importadores e câmaras de comércio. Estão previstas 4,6 mil reuniões estruturadas que devem gerar volume de negócios estimado em mais de R$ 2 bilhões. Serão oferecidas aproximadamente 90 palestras para discutir as principais tendências e demandas globais e demonstrar a realidade do agronegócio brasileiro e de produção de qualidade, com sustentabilidade e tecnologia.

"É uma oportunidade de prospectarmos o futuro e conhecer as demandas do mundo, nos colocarmos um passo a frente na discussão global. Serão três dias de novas conexões, posicionamento, conteúdo relevante e crescimento exponencial", afirma o Secretário de Agricultura e Abastecimento Gustavo Junqueira.

O evento irá unir o presente e o futuro do agronegócio em uma experiência inédita, composta por cinco segmentos: Agro Produção - do plantio a colheita, quem faz acontecer; Agro 5.0 - as tecnologias emergentes e conectividade; Agro Excelência - com serviços financeiros, governança e gestão; Agro Global - agroindústria de alimentos e bens de consumo, exportação e abertura de mercado; e Agro Startups - soluções disruptivas, trazendo as 50 melhores, com o objetivo de captar R$ 100 mil em investimento para cada.

Agro Expo International

Data: 16 a 18 de novembro de 2020 (Anual)

Local: Transamerica Expo Center

Horário: 10h às 17h

Mais informações: www.agroexpointernational.com.br

Sobre a Reed Exhibitions Alcântara Machado

A Reed Exhibitions é uma empresa líder mundial na organização de feiras e eventos com atuação em 38 países e 500 eventos distribuídos pelas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. No Brasil, organiza mais de 40 feiras em todo o território nacional entre eventos de negócios e voltados ao consumidor final. Anualmente recebe mais de 5 mil expositores e mais de 1 milhão de compradores em seus eventos. A Reed Exhibitions Alcântara Machado está comprometida com o desenvolvimento dos mercados em que atua e com a geração de negócios a toda a cadeia. Pesquisa inédita liderada pela Ubrafe (União Brasileira dos Promotores de Feiras), através do instituto NewSense, traz números que revelam a representatividade da indústria de eventos na economia do estado de São Paulo e também no PIB nacional. Em dois anos, a indústria de eventos movimentou R$ 305 bilhões de reais. Esse montante, analisado junto a demais dados, levou a pesquisa à fórmula R$1: R$35, ou seja, de cada R$1,00 investido por empresas em eventos houve um retorno de R$ 35,00 na economia do estado/país. Para ter acesso a pesquisa completa, acesse: https://ubrafe.org.br/

Attuale Comunicação

Mariele Previdi

mariele@attualecomunicacao.com.br

+55 (11) 4022-6824

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1037458/Joao_Doria_Agro_Expo.jpg?p=original

FONTE Reed Exhibitions Alcântara Machado

SOURCE Reed Exhibitions Alcântara Machado