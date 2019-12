Governo do Rio Grande do Sul distribui suplemento da Danone Nutricia para crianças com fibrose cística

SÃO PAULO, 4 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul disponibiliza, no SUS, o acesso gratuito a Fortini, suplemento nutricional da Danone Nutricia, divisão de nutrição especializada da Danone. Composto por vitaminas e minerais, é recomendado para melhora do quadro nutricional e ganho de peso em crianças entre um e 10 anos com fibrose cística, doença genética rara e sem cura, que afeta os sistemas respiratório e digestivo.

Por comprometer o funcionamento das glândulas que produzem muco, suor ou enzimas pancreáticas e ocasionar diarreia, desidratação, falta de ar e pneumonias de repetição, ocorre, muitas vezes, a dificuldade de ganho peso e limitações no crescimento, pela má absorção de nutrientes e aumento nos processos oxidativos, ocasionados pela evolução da doença. A produção excessiva de secreções também faz com que os pacientes tenham alterações de paladar, podendo diminuir a fome.

A necessidade calórica dos portadores da doença é de 120 a 150% dos valores nutricionais e é necessário cuidado com a nutrição, uma vez que o estado nutricional adequado está diretamente relacionado à melhora da função pulmonar e sobrevida desses pacientes1.

A relação de medicamentos e suplementos disponibilizados pelo governo pode variar entre municípios, são oferecidos somente aos pacientes com recomendação médica e que preencham os critérios clínicos e terapêuticos exigidos pelo Protocolo de Dispensação das Fórmulas Nutricionais Especiais. Para ter acesso gratuito ao produto, é necessário ingressar com um processo administrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde, apresentando documentos de identidade, certidão de nascimento, comprovante de residência, CNS e laudo médico assinado. No RS, assim que aprovado, a retirada do produto é feita em farmácias municipais credenciadas por 19 Coordenadorias Regionais de Saúde do estado.

A doença é caracterizada pela produção de muco 30 a 60 vezes mais espesso que o normal, acumulando bactérias e germes nas vias respiratórias e no pâncreas. Os sintomas mais comuns são pele com sabor muito salgado, tosse persistente com catarro, infecções pulmonares frequentes, chiados no peito ou falta de fôlego, baixo crescimento ou perda de peso, diarreia, fezes volumosas e gordurosas e obstrução intestinal.

O diagnóstico é feito pelo Teste do Pezinho, Teste do Suor e outros específicos e o tratamento é multidisciplinar, variando de acordo com a gravidade da doença e como ela se manifesta.

O protocolo terapêutico é direcionado para tratar problemas digestivos e limpeza dos pulmões, podendo incluir suporte nutricional, medicamentos broncodilatadores, antibióticos, anti-inflamatórios, fisioterapia respiratória e atividade física, sempre com acompanhamento médico.

Sobre Fortini

Fortini é um suplemento nutricional para crianças, de uso exclusivo sob recomendação médica, rico em energia, vitaminas e minerais. Não contém lactose e glúten e pode ser consumido por via oral ou sondas. Seu uso permite que a criança tenha ganho de peso e crescimento linear. Para saber mais, acesse o link.

FONTE Danone Nutricia

