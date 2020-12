Goya dona 300.000 libras de alimentos a Caridades Católicas de Nueva York

Goya ha apoyado a Caridades Católicas durante los últimos cinco años, donando un total de más de 1.5 millones de libras de alimentos a personas en toda la ciudad de Nueva York. "El año pasado ha sido excepcionalmente desafiante, con un impacto devastador en la salud y la seguridad económica de las familias en las comunidades más vulnerables de Nueva York. La necesidad de ayuda en conceptos básicos como alimentos nutritivos incluso aumentará, en tanto que la recuperación de los trabajos perdidos llevará años. Agradecemos una vez más el generoso apoyo y a largo plazo de Goya. Esta temporada navideña es muy apropiada para resaltar la generosidad de nuestros donantes, personal y voluntarios, gracias a los cuales podemos brindar ayuda y crear esperanza durante todo el año", dijo Monseñor Kevin Sullivan, Director de Caridades Católicas.

Esta donación es parte del programa global Goya Gives y la campaña de la compañía Working for Our Country, a través de la cual, para fines del 2020, Goya habrá distribuido cuatro millones de libras de alimentos a comunidades de todos los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre Goya Gives, visite: www.goya.com

Acerca de GOYA:

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la compañía de alimentos de propiedad de hispanos más grande de los Estados Unidos, y se ha establecido como el líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya fabrica, envasa y distribuye más de 2,500 productos de alimentos de alta calidad de España, el Caribe, México, América Central y América del Sur. Los productos Goya tienen sus raíces en las tradiciones culinarias de comunidades hispanas de todo el mundo; la combinación de ingredientes auténticos, sazones robustas y preparación conveniente hacen que los productos Goya sean ideales para cada gusto y mesa. Para más información sobre Goya Foods, visite www.goya.com.

Contacto:

Natalie J. Maniscalco

845-659-6506 / [email protected]

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1391441/Goya_Gives_Bronx_Terminal_Market_edit_3.mp4

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg

FUENTE Goya Foods, Inc.

Related Links

https://www.goya.com



SOURCE Goya Foods, Inc.