GOYA EUROPA НАПРАВИТ СОТНИ ТЫСЯЧ КИЛЛОГРАМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УКРАИНЦАМ

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Goya Foods, Inc.

Mar 01, 2022, 15:49 ET

ДЖЕРСИ-СИТИ (шт. Нью-Джерси), 1 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Goya Europa, являющаяся европейским подразделением компании Goya Foods Inc., направит сотни тысяч килограмм продовольствия украинцам в ответ на международный призыв об оказании критически важной помощи в виде продовольствия, топлива и медикаментов.  Благодаря своим многочисленным объектам и своей сети дистрибьюторов по всей Европе компании Goya имеет возможность оперативно предоставлять гуманитарную помощь и доставлять товары в Украину и в Польшу, куда бегут многие беженцы. 

Goya Europa, the European arm of Goya Foods Inc., distributes hundreds of thousands of pounds of food to the people of Ukraine in response to the international call for critical aid of food, fuel, and medicine. Through Goya’s facilities and distributors throughout Europe, Goya is positioned to provide humanitarian aid and quickly mobilize products to Ukraine and Poland, where many refugees are fleeing.
Goya Europa, the European arm of Goya Foods Inc., distributes hundreds of thousands of pounds of food to the people of Ukraine in response to the international call for critical aid of food, fuel, and medicine. Through Goya’s facilities and distributors throughout Europe, Goya is positioned to provide humanitarian aid and quickly mobilize products to Ukraine and Poland, where many refugees are fleeing.

«Благодаря нашей глобальной инициативе Goya Gives, мы всегда находились на передовой программ по оказанию гуманитарной помощи в зоны бедствий, однако в этот раз ситуация особенно чрезвычайная, гибнут простые граждане, и мы не можем мириться и ничего не делать, — заявил президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унануэ (Bob Unanue) | Goya Europa. — Мы рады своему удобному географическому расположению, и нам посчастливилось иметь возможность ответить на призыв о помощи. Мы направляем наши молитвы и нашу любовь народу Украины и всем тем, кому приходится подвергать собственную жизнь опасности, чтобы помочь тем, кто нуждается в защите». 

«Стратегическое расположение Goya Europa позволяет нам реагировать с необходимой быстротой.  Мы уже приступили к организации поставок продуктов питания через наших партнеров по дистрибуции в Польше и Украине», — заявил генеральный директор компании Goya Europa Уильям Унануэ (William Unanue).

Через инициативу Goya Gives компания пожертвовала более 2 миллионов килограмм продовольствия во время пандемии, почти полмиллиона килограмм продовольствия населению Пуэрто-Рико во время урагана Мария, почти 200 тысяч килограмм продовольствия голодающему народу Венесуэлы во время правительственных волнений и почти полмиллиона килограмм продовольствия населению Гаити после землетрясения, а также дома в своей стране во время ураганов «Сэнди», «Айзек», «Харви», «Айрин» и «Ида». 

Более подробная информация об инициативе Goya Gives представлена на сайте компании по адресу www.goya.com

Информация о компании Goya Foods

Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 году, является одним из крупнейших в Америке производителей продуктов питания и зарекомендовала себя в качестве лидера в области латиноамериканских продуктов питания и приправ. Компания Goya производит, упаковывает и реализует более 2500 высококачественных продуктов питания из Испании, Карибского бассейна, Мексики, Центральной и Южной Америки. Истоками продуктов Goya являются кулинарные традиции испаноязычных сообществ по всему миру.  Сочетание аутентичных ингредиентов, обилия приправ и удобства в приготовлении делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и любого стола.  Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на ее сайте по адресу: www.goya.com

За более подробной информацией обращайтесь к
Натали Д. Манискалько (Natalie J. Maniscalco)
845.659.6506 / [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1755708/Goya_Europa.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg

SOURCE Goya Foods, Inc.

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