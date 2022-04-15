GOYA СНОВА ПОЖЕРТВУЕТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА 300 000 ФУНТОВ КАТОЛИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

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Goya Foods, Inc.

Apr 15, 2022, 11:12 ET

GOYA СНОВА ПОЖЕРТВУЕТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА 300 000 ФУНТОВ КАТОЛИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ДЖЕРСИ-СИТИ (шт. Нью-Джерси), 15 апреля 2022 г. /PRNewswire/ --  Крупнейшая американская компания по производству продуктов питания Goya Foods объявила о своем намерении пожертвовать продовольственные товары еще на 300 000 фунтов католическим благотворительным организациям Нью-Йорка в рамках кампании «Feeding Our Neighbors».  Его Высокопреосвященство кардинал Долан помог распространить пакеты с продуктами и товарами Goya среди нуждающихся семей в общественном центре HANDS при церкви св. Иеронима во время особой мессы благословения в Страстной четверг. 

Goya distributed bags filled with Goya products and supplies to families in need at St. Jerome’s HANDS Community Center in the Bronx on Holy Thursday.
Goya distributed bags filled with Goya products and supplies to families in need at St. Jerome’s HANDS Community Center in the Bronx on Holy Thursday.

«В период инфляции и грядущего продовольственного кризиса компания Goya самоотверженно и неустанно работает над обеспечением нуждающихся продуктами питания по всей стране и всему миру.  Мы благодарны за возможность делать свою работу и стремимся к тому, чтобы каждый день становиться лучше для Бога, наших семей и нашей нации.  Результатом наших стараний становятся продовольственные товары, которые мы на протяжении всего года и особенно в это священное время с гордостью передаем нуждающимся семьям при поддержке католических благотворительных организаций», — заявил президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унанью (Bob Unanue).

Обстоятельства последних лет оказали разрушительное воздействие на сферы здравоохранения и экономической безопасности жителей наиболее уязвимых общин Нью-Йорка.  На протяжении последних шести лет Goya поддерживала католические благотворительные организации и участвовала в кампании «Feeding our Neighbors», в общей сложности пожертвовав продовольственные товары на сумму более 1,8 млн фунтов жителям Нью-Йорка. 

Более подробная информация об инициативе Goya Gives представлена на сайте компании по адресу www.goya.com

Информация о компании Goya Foods

Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 году, является одним из крупнейших в Америке производителей продуктов питания и занимает ведущие позиции на рынке латиноамериканских продуктов питания и приправ. Goya производит, упаковывает и распространяет более 2500 видов высококачественных товаров из Испании, Мексики, стран Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Основной концепцией Goya является приверженность кулинарным традициям испаноязычных сообществ во всем мире.  Сочетание аутентичных ингредиентов, обилия приправ и простоты приготовления делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и стола.  Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на сайте www.goya.com.

Контакты для прессы: Natalie Maniscalco (Натали Манискало), [email protected], 1-845-659-6506

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1797318/Goya_Foods_Donations.jpg
Логотив — https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg 

SOURCE Goya Foods, Inc.

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