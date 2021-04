GP Strategies remporte le prix SAP Partner Excellence

COLUMBIA, Maryland, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- GP Strategies Corporation (« GP Strategies »,NYSE: GPX), partenaire de premier plan en matière de solutions de transformation de la main-d'œuvre, est heureux d'annoncer avoir remporté le prix SAP Partner Excellence pour la région du Danemark. SAP a remis le prix à GP Strategies plus tôt ce mois-ci.

Les prix Partner Excellence récompensent les meilleurs partenaires pour leur excellence en matière de vente, d'innovation, de technologie et de services, ainsi que dans des domaines de solutions spécifiques. SAP a choisi GP Strategies en raison de son engagement, de son dynamisme et de son professionnalisme en général.

« Le prix SAP Partner Excellence est décerné à un partenaire qui a excellé sur les plans du professionnalisme et de la coopération. En outre, GP Strategies présente un grand potentiel d'opportunités pour l'avenir. Notre équipe de vente ainsi que nos clients ont remarqué que l'engagement et le dynamisme de GP Strategies ont été exemplaires et nous apprécions notre partenariat », a déclaré Lena Brinklov, responsable des entreprises partenaires chez SAP.

Mikkel Krogsdal-Wogensen, directeur général de GP Strategies, a commenté cette récompense : « GP Strategies est fière d'avoir reçu ce prix et d'avoir été reconnue comme partenaire expérimenté et fiable pour les mises en œuvre de SAP SuccessFactors. »

GP Strategies est un partenaire SAP depuis plus de 25 ans. L'entreprise compte l'un des nombres les plus élevés de consultants certifiés et agréés et fournit des mises en œuvre de SuccessFactors et une assistance de haute qualité dans le monde entier. Son expertise et sa réputation dans le domaine de la gestion des talents grâce aux solutions SAP SuccessFactors aident les entreprises à numériser leurs pratiques de RH et à accélérer l'exécution de leurs activités. L'équipe SAP SuccessFactors de GP Strategies propose une gamme complète de services de mise en œuvre et d'assistance de bout en bout à plus de 150 clients, au sein de multiples secteurs et dans plus d'une douzaine de pays.

À propos de GP Strategies

GP Strategies Corporation (NYSE : GPX) est un fournisseur mondial de solutions de transformation de la main-d'œuvre dans le domaine de la performance organisationnelle et technique. Les solutions de GP Strategies améliorent l'efficacité des organisations en offrant des services innovants de qualité supérieure en matière de formation, de conseil et d'amélioration de l'activité, des services personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients de l'entreprise. Celle-ci compte des clients des secteurs de l'automobile, des services financiers, de la technologie, de l'aérospatiale et de la défense figurant dans le classement Fortune 500, ainsi que des clients commerciaux et gouvernementaux. Vous trouverez de plus amples informations sur le site gpstrategies.com.

